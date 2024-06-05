https://ria.ru/20240605/avtovaz-1950744157.html

"АвтоВАЗ" планирует через шесть лет производить по миллиону Lada в год

"АвтоВАЗ" планирует через шесть лет производить по миллиону Lada в год - РИА Новости, 05.06.2024

"АвтоВАЗ" планирует через шесть лет производить по миллиону Lada в год

"АвтоВАЗ" по оптимистичному сценарию намерен выйти на уровень производства в 1 миллион автомобилей Lada ежегодно к 2030 году при благоприятном рынке, сообщил... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:06

2024-06-05T17:06

2024-06-05T17:06

пмэф-2024

экономика

максим соколов

автоваз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" по оптимистичному сценарию намерен выйти на уровень производства в 1 миллион автомобилей Lada ежегодно к 2030 году при благоприятном рынке, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Это не секрет, это стратегия, утвержденная советом директоров "АвтоВАЗа", где по направлению самой оптимистичной траектории - там был определён коридор развития "АвтоВАЗа" до 2030 года с точки объёмов производства и линейки выпускаемой продукции - объём по всем заводским площадкам, я говорю не только о Тольятти, а в том числе о партнёрских проектах "АвтоВАЗа", определялся как максимальный - почти 1 миллион автомобилей в год", - сообщил топ-менеджер во время брифинга на ПМЭФ-2024. "По самому оптимистичному сценарию. Я сразу оговорюсь, чтобы никто нас не ловил за язык - это будет зависеть от рынка, от спроса", - уточнил он. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240521/lada-1947343305.html

https://ria.ru/20240425/avtovaz-1942334231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, максим соколов, автоваз