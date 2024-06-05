"АвтоВАЗ" планирует через шесть лет производить по миллиону Lada в год
Соколов: "АвтоВАЗ" при хороших условиях хочет производить по миллиону Lada в год
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" по оптимистичному сценарию намерен выйти на уровень производства в 1 миллион автомобилей Lada ежегодно к 2030 году при благоприятном рынке, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Это не секрет, это стратегия, утвержденная советом директоров "АвтоВАЗа", где по направлению самой оптимистичной траектории - там был определён коридор развития "АвтоВАЗа" до 2030 года с точки объёмов производства и линейки выпускаемой продукции - объём по всем заводским площадкам, я говорю не только о Тольятти, а в том числе о партнёрских проектах "АвтоВАЗа", определялся как максимальный - почти 1 миллион автомобилей в год", - сообщил топ-менеджер во время брифинга на ПМЭФ-2024.
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"По самому оптимистичному сценарию. Я сразу оговорюсь, чтобы никто нас не ловил за язык - это будет зависеть от рынка, от спроса", - уточнил он.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в " АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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