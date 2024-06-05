https://ria.ru/20240605/avtovaz-1950742223.html

"АвтоВАЗ" рассчитывает продать более 70 тысяч Lada Iskra в первые годы

"АвтоВАЗ" рассчитывает продать более 70 тысяч Lada Iskra в первые годы - РИА Новости, 05.06.2024

"АвтоВАЗ" рассчитывает продать более 70 тысяч Lada Iskra в первые годы

"АвтоВАЗ" рассчитывает выйти на объем продаж 70-100 тысяч автомобилей Lada Iskra в РФ в первые годы запуска новинки, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T17:03

2024-06-05T17:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает выйти на объем продаж 70-100 тысяч автомобилей Lada Iskra в РФ в первые годы запуска новинки, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "От 70 до 100 тысяч. В 2025-м, наверное, все-таки не сразу: будем раскачиваться с точки зрения производства и, может, столько и не произведем даже. Но в целом мы смотрим, что годовой объем должен находиться в этом диапазоне при первых годах запуска, а дальше посмотрим", - сказал он в ходе брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о спросе на новинку. Ранее в среду "АвтоВАЗ" презентовал на форуме модель Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь". Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/lada-1950663478.html

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экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, renault s.a, lada vesta, renault clio