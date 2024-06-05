"АвтоВАЗ" рассчитывает продать более 70 тысяч Lada Iskra в первые годы
"АвтоВАЗ" рассчитывает продать 70-100 тыс. Lada Iskra в первые годы запуска
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
Презентация новой модели Lada Iskra на ПМЭФ-2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" рассчитывает выйти на объем продаж 70-100 тысяч автомобилей Lada Iskra в РФ в первые годы запуска новинки, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"От 70 до 100 тысяч. В 2025-м, наверное, все-таки не сразу: будем раскачиваться с точки зрения производства и, может, столько и не произведем даже. Но в целом мы смотрим, что годовой объем должен находиться в этом диапазоне при первых годах запуска, а дальше посмотрим", - сказал он в ходе брифинга на ПМЭФ-2024, отвечая на вопрос о спросе на новинку.
Ранее в среду "АвтоВАЗ" презентовал на форуме модель Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь".
Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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