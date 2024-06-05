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В Астрахани катер столкнулся с бакеном
В Астрахани катер столкнулся с бакеном - РИА Новости, 05.06.2024
В Астрахани катер столкнулся с бакеном
Три человека госпитализированы после столкновения катера с плавучим знаком (бакеном) на реке Прямая Болда в Астрахани, сообщило ГУМЧС России по Астраханской... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:22
2024-06-05T13:22
2024-06-05T13:28
происшествия
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астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Три человека госпитализированы после столкновения катера с плавучим знаком (бакеном) на реке Прямая Болда в Астрахани, сообщило ГУМЧС России по Астраханской области. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на среду в Ленинском районе города. Катер столкнулся с бакеном, в результате чего опрокинулся. "На борту маломерного судна находилось трое мужчин 1976, 1985 и 1987 годов рождения. Все они были госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении. В МЧС напомнили, что управлять любым средством передвижения на воде в темное время суток - крайне опасно. В условиях ограниченной видимости очень легко потерять ориентацию и не заметить препятствие. Также не следует садиться за руль в нетрезвом состоянии.
https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Астрахани катер столкнулся с бакеном
В Астрахани три человека пострадали при столкновении катера с плавучим знаком