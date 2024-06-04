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Завальный: атомным проектам необходима политическая поддержка - РИА Новости, 04.06.2024
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19:04 04.06.2024
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Завальный: атомным проектам необходима политическая поддержка
Завальный: атомным проектам необходима политическая поддержка - РИА Новости, 04.06.2024
Завальный: атомным проектам необходима политическая поддержка
Для того, чтобы проекты, связанные с атомной и ядерной энергетикой, работали, им нужна политическая поддержка, заявил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T19:04
2024-06-04T19:04
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Для того, чтобы проекты, связанные с атомной и ядерной энергетикой, работали, им нужна политическая поддержка, заявил журналистам заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике Павел Завальный. "Нужна политическая поддержка, проекты, комплексные программы, бесплатное пользование атомной энергии, атомных технологий. Нужно сотрудничество во всех органах власти, в исполнительной власти, в министерствах, ведомствах, а также на уровне парламентского измерения", - сказал Завальный. По его словам, прошедшее во вторник заседание комиссии посвящено ряду организационных вопросов. Но на особом уровне стоит вопрос, связанный с реализацией комплексной программы развития сотрудничества в части ядерной энергетики. В том числе, поддержка, оценка, законодательное обеспечение. Он отметил, что все это работа Парламентского Собрания. Ранее министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич на заседании комиссии Парламентского Собрания заявил, что продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией.
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россия, белоруссия, павел завальный
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Павел Завальный

Завальный: атомным проектам необходима политическая поддержка

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗампред комиссии Парламентского Собрания по энергетике Павел Завальный
Зампред комиссии Парламентского Собрания по энергетике Павел Завальный - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Зампред комиссии Парламентского Собрания по энергетике Павел Завальный
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Для того, чтобы проекты, связанные с атомной и ядерной энергетикой, работали, им нужна политическая поддержка, заявил журналистам заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике Павел Завальный.
«
"Нужна политическая поддержка, проекты, комплексные программы, бесплатное пользование атомной энергии, атомных технологий. Нужно сотрудничество во всех органах власти, в исполнительной власти, в министерствах, ведомствах, а также на уровне парламентского измерения", - сказал Завальный.
По его словам, прошедшее во вторник заседание комиссии посвящено ряду организационных вопросов. Но на особом уровне стоит вопрос, связанный с реализацией комплексной программы развития сотрудничества в части ядерной энергетики. В том числе, поддержка, оценка, законодательное обеспечение.
Он отметил, что все это работа Парламентского Собрания.
Ранее министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич на заседании комиссии Парламентского Собрания заявил, что продолжается двухстороннее развитие по вопросам кадрового потенциала атомной отрасли между Россией и Белоруссией.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияПавел Завальный
 
 
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