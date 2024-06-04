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Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме - РИА Новости, 04.06.2024
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11:40 04.06.2024
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Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме - РИА Новости, 04.06.2024
Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:40
2024-06-04T11:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
волжский
петр бирюков
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 83% и 93% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - рассказал Бирюков. Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. "Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, волжский, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Волжский, Петр Бирюков

Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМожайский гидроузел
Можайский гидроузел - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 83% и 93% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - рассказал Бирюков.
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Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
«
"Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваВолжскийПетр Бирюков
 
 
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