Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 83% и 93% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - рассказал Бирюков.
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Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
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"Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.
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