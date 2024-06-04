https://ria.ru/20240604/vodokhranilischa-1950353505.html

Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме - РИА Новости, 04.06.2024

Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме

Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:40

2024-06-04T11:40

2024-06-04T11:40

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Все водохранилища столичной системы, несмотря на установившуюся жаркую погоду, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 83% и 93% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", - рассказал Бирюков. Он напомнил, что подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. "Ежедневно столица потребляет 2,8 миллионов кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Сегодня состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и при необходимости оперативно вносят корректировки в технологию водоподготовки.

https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, волжский, петр бирюков