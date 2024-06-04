https://ria.ru/20240604/sharypov-1950352590.html

Шарыпов станет советником губернатора Ивановской области

Шарыпов станет советником губернатора Ивановской области - РИА Новости, 04.06.2024

Шарыпов станет советником губернатора Ивановской области

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что ушедший с поста главы города Иваново Владимир Шарыпов станет его советником и впоследствии... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:38

2024-06-04T11:38

2024-06-04T11:38

политика

иваново

ивановская область

станислав воскресенский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786148446_0:63:2911:1700_1920x0_80_0_0_a478a8b83a563d2ec8925ce3d9146695.jpg

РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что ушедший с поста главы города Иваново Владимир Шарыпов станет его советником и впоследствии займется не менее ответственной работой. Во вторник на внеочередном заседании Ивановской городской думы депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Иваново Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию. "Я считаю Владимира Николаевича (Шарыпова – ред.) частью своей команды, он переходит на работу в правительство советником губернатора Ивановской области, впоследствии займется не менее ответственной работой, в том числе на благо нашего региона", - сообщил Воскресенский, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба правительства региона. По мнению губернатора, Шарыпов сделал очень многое для города, именно в период его руководства возник импульс развития. "Впервые в истории города за 150 лет появилась набережная, построены новые спортивные объекты, объекты благоустройства, впервые за 30 лет в городе возвели новую школу, с нуля строится крупное промышленное предприятие, начали наводить порядок с дорогами. Всегда поддерживал главу города, считаю, что вместе нам многого удалось достичь", - отметил Воскресенский. Шарыпов родился 19 июня 1984 года в Иваново. Вступил в должность главы города в ноябре 2016 года, переизбирался решениями Ивановской городской думы в 2019 и 2021 годах.

https://ria.ru/20240603/reyting-1950068911.html

иваново

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, иваново, ивановская область, станислав воскресенский