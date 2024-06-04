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Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 04.06.2024
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12:04 04.06.2024 (обновлено: 12:07 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/rospatent-1950359942.html
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 04.06.2024
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила РИА Новости, что от лица "Старбакс Корпорейшн" в мае было подано несколько заявок на... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:04
2024-06-04T12:07
экономика
москва
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила РИА Новости, что от лица "Старбакс Корпорейшн" в мае было подано несколько заявок на регистрацию товарных знаков. "23 и 24 мая 2024 года заявителем "Старбакс Корпорейшн" было подано восемь заявок на регистрацию товарных знаков: Старбакс кофе, starbucks coffee, sturbucks, frappuccino и другие", - говорится в сообщении. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
https://ria.ru/20240104/znaki-1919682068.html
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экономика, москва, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Москва, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Роспатент: Starbucks подал восемь заявок на регистрацию товарных знаков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВывеска кофейни Starbucks в Москве
Вывеска кофейни Starbucks в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска кофейни Starbucks в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила РИА Новости, что от лица "Старбакс Корпорейшн" в мае было подано несколько заявок на регистрацию товарных знаков.
«
"23 и 24 мая 2024 года заявителем "Старбакс Корпорейшн" было подано восемь заявок на регистрацию товарных знаков: Старбакс кофе, starbucks coffee, sturbucks, frappuccino и другие", - говорится в сообщении.
Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
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ЭкономикаМоскваРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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