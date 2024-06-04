https://ria.ru/20240604/rospatent-1950359942.html
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 04.06.2024
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила РИА Новости, что от лица "Старбакс Корпорейшн" в мае было подано несколько заявок на... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:04
2024-06-04T12:04
2024-06-04T12:07
экономика
москва
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810300555_0:137:3103:1882_1920x0_80_0_0_a6e6d2be72e79166b449e112a591f610.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила РИА Новости, что от лица "Старбакс Корпорейшн" в мае было подано несколько заявок на регистрацию товарных знаков. "23 и 24 мая 2024 года заявителем "Старбакс Корпорейшн" было подано восемь заявок на регистрацию товарных знаков: Старбакс кофе, starbucks coffee, sturbucks, frappuccino и другие", - говорится в сообщении. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.
https://ria.ru/20240104/znaki-1919682068.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810300555_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_6fc4f47a66a7d95df829ed242722284c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Экономика, Москва, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России
Роспатент: Starbucks подал восемь заявок на регистрацию товарных знаков