https://ria.ru/20240604/rospatent-1950359942.html

Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России - РИА Новости, 04.06.2024

Starbucks подала заявки на регистрацию товарных знаков в России

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила РИА Новости, что от лица "Старбакс Корпорейшн" в мае было подано несколько заявок на... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:04

2024-06-04T12:04

2024-06-04T12:07

экономика

москва

россия

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила РИА Новости, что от лица "Старбакс Корпорейшн" в мае было подано несколько заявок на регистрацию товарных знаков. "23 и 24 мая 2024 года заявителем "Старбакс Корпорейшн" было подано восемь заявок на регистрацию товарных знаков: Старбакс кофе, starbucks coffee, sturbucks, frappuccino и другие", - говорится в сообщении. Первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. В марте 2022 года Starbucks объявила о приостановке деятельности в России и закрыла кофейни, на тот момент в стране работало более 100 заведений сети. Бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский и компания "Синдика" стали новыми владельцами бизнеса, запустив в том же 2022 году на месте Starbucks сеть кофеен Stars Сoffee.

https://ria.ru/20240104/znaki-1919682068.html

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экономика, москва, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)