https://ria.ru/20240604/prokuratura-1950439759.html

Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре

Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре - РИА Новости, 04.06.2024

Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре

Прокуратура взяла на контроль проверку полиции по факту нападения группы молодых людей на прохожих с детьми в Самаре. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T15:58

2024-06-04T15:58

2024-06-04T16:04

происшествия

самара

самарская область

советский район

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САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку полиции по факту нападения группы молодых людей на прохожих с детьми в Самаре. Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что в соцсетях появилась информация о неправомерных действиях группы молодых людей, нападавших на прохожих на улицах города; в частности, 29 мая несколько мужчин применили насилие в отношении людей с детьми, сидевших во дворе дома в районе парка Гагарина. В ряде Telegram-каналов, разместивших видеоролики с нападениями, очевидцы сообщили, что нападавшие в балаклавах и масках используют перцовые баллончики, телескопические дубинки и газовые пистолеты. "По данному факту органами полиции проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой Советского района города Самары", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

https://ria.ru/20240604/mvd-1950430920.html

самара

самарская область

советский район

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происшествия, самара, самарская область, советский район