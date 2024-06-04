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Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре - РИА Новости, 04.06.2024
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15:58 04.06.2024 (обновлено: 16:04 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/prokuratura-1950439759.html
Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре
Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре - РИА Новости, 04.06.2024
Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре
Прокуратура взяла на контроль проверку полиции по факту нападения группы молодых людей на прохожих с детьми в Самаре. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T15:58
2024-06-04T16:04
происшествия
самара
самарская область
советский район
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САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку полиции по факту нападения группы молодых людей на прохожих с детьми в Самаре. Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что в соцсетях появилась информация о неправомерных действиях группы молодых людей, нападавших на прохожих на улицах города; в частности, 29 мая несколько мужчин применили насилие в отношении людей с детьми, сидевших во дворе дома в районе парка Гагарина. В ряде Telegram-каналов, разместивших видеоролики с нападениями, очевидцы сообщили, что нападавшие в балаклавах и масках используют перцовые баллончики, телескопические дубинки и газовые пистолеты. "По данному факту органами полиции проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой Советского района города Самары", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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происшествия, самара, самарская область, советский район
Происшествия, Самара, Самарская область, Советский район
Прокуратура взяла на контроль проверку после нападения на прохожих в Самаре

Прокуратура Самары контролирует проверку после нападения на прохожих с детьми

© Прокуратура Самарской областиКадр видео нападения на граждан в районе парка Гагарина в Самаре
Кадр видео нападения на граждан в районе парка Гагарина в Самаре
© Прокуратура Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку полиции по факту нападения группы молодых людей на прохожих с детьми в Самаре.
Прокуратура Самарской области сообщила в своем Telegram-канале, что в соцсетях появилась информация о неправомерных действиях группы молодых людей, нападавших на прохожих на улицах города; в частности, 29 мая несколько мужчин применили насилие в отношении людей с детьми, сидевших во дворе дома в районе парка Гагарина.
В ряде Telegram-каналов, разместивших видеоролики с нападениями, очевидцы сообщили, что нападавшие в балаклавах и масках используют перцовые баллончики, телескопические дубинки и газовые пистолеты.
"По данному факту органами полиции проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой Советского района города Самары", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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