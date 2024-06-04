https://ria.ru/20240604/prokhorov-1950369139.html

"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для развития спутников

"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для развития спутников - РИА Новости, 04.06.2024

"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для развития спутников

Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:38

2024-06-04T12:38

2024-06-04T12:38

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено финансированием, сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров. "Перспективные группировки на негеостационарных орбитах развиваются, а геостационарная орбита (ГСО – круговая околоземная орбита высотой около 36 тысяч км) в настоящее время не обеспечена финансированием", - приводит слова Прохорова пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что к 2030 году у части российских геостационарных космических аппаратов закончится срок активного существования. Сейчас операторы геостационарных систем "Экспресс" и "Ямал" заказали лишь два из шести необходимых аппаратов, отметили в пресс-службе. "Этот вопрос требует обсуждения: развивая долгосрочные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, нельзя забывать о спутниковых системах связи на геостационарной орбите. Необходимо продолжить их поддержание и дальнейшее развитие", - добавил Прохоров.

https://ria.ru/20240603/luna-1950123509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос