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"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для развития спутников
"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для развития спутников - РИА Новости, 04.06.2024
"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для развития спутников
Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:38
2024-06-04T12:38
2024-06-04T12:38
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено финансированием, сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров. "Перспективные группировки на негеостационарных орбитах развиваются, а геостационарная орбита (ГСО – круговая околоземная орбита высотой около 36 тысяч км) в настоящее время не обеспечена финансированием", - приводит слова Прохорова пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что к 2030 году у части российских геостационарных космических аппаратов закончится срок активного существования. Сейчас операторы геостационарных систем "Экспресс" и "Ямал" заказали лишь два из шести необходимых аппаратов, отметили в пресс-службе. "Этот вопрос требует обсуждения: развивая долгосрочные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, нельзя забывать о спутниковых системах связи на геостационарной орбите. Необходимо продолжить их поддержание и дальнейшее развитие", - добавил Прохоров.
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космос - риа наука, роскосмос
Космос - РИА Наука, Роскосмос
"Роскосмос" пожаловался на нехватку финансирования для развития спутников
Прохоров: развитие спутников "Экспресс" и "Ямал" не обеспечено финансированием
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Дальнейшее развитие телекоммуникационных спутниковых систем "Экспресс" и "Ямал" с космическими аппаратами на геостационарной орбите пока не обеспечено финансированием, сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров.
«
"Перспективные группировки на негеостационарных орбитах развиваются, а геостационарная орбита (ГСО – круговая околоземная орбита высотой около 36 тысяч км) в настоящее время не обеспечена финансированием", - приводит слова Прохорова пресс-служба госкорпорации.
Уточняется, что к 2030 году у части российских геостационарных космических аппаратов закончится срок активного существования. Сейчас операторы геостационарных систем "Экспресс" и "Ямал" заказали лишь два из шести необходимых аппаратов, отметили в пресс-службе.
"Этот вопрос требует обсуждения: развивая долгосрочные низкоорбитальные и среднеорбитальные группировки, нельзя забывать о спутниковых системах связи на геостационарной орбите. Необходимо продолжить их поддержание и дальнейшее развитие", - добавил Прохоров.