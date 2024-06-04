https://ria.ru/20240604/peskov-1950364255.html

Песков заявил о продолжении СВО в соответствии с обозначенными целями

Песков заявил о продолжении СВО в соответствии с обозначенными целями - РИА Новости, 04.06.2024

Песков заявил о продолжении СВО в соответствии с обозначенными целями

Россия продолжает спецоперацию на Украине в соответствии с обозначенными целями и задачами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T12:20

2024-06-04T12:20

2024-06-04T12:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия продолжает спецоперацию на Украине в соответствии с обозначенными целями и задачами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы продолжаем специальную военную операцию в соответствии с теми целями и задачами, которые были сформулированы верховным главнокомандующим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240604/peskov-1950363847.html

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украина

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россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф