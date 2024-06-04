https://ria.ru/20240604/milliyet-1950360492.html
В Стамбуле обрушился балкон жилого дома
В Стамбуле обрушился балкон жилого дома - РИА Новости, 04.06.2024
В Стамбуле обрушился балкон жилого дома
Жителей жилого дома на западе Стамбула эвакуировали ночью из-за угрозы обрушения здания, сообщает газета Milliyet. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:06
2024-06-04T12:06
2024-06-04T12:06
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СТАМБУЛ, 4 июн - РИА Новости. Жителей жилого дома на западе Стамбула эвакуировали ночью из-за угрозы обрушения здания, сообщает газета Milliyet. "В 03.00 (время совпадает с мск - ред.) обрушился балкон одной из квартир дома в районе Бахчелиэвлер. В рамках мер предосторожности полиция эвакуировала жителей 11 квартир", - сообщает газета. Дом оцеплен, отмечает издание. Четырехэтажный жилой дом обрушился в воскресенье утром по не установленной пока причине в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула. В результате инцидента погиб один человек, еще восемь пострадали. Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что здание изначально не соответствовало стандартам строительства, при его возведении использовался морской песок, а нелегально надстроенные полтора этажа дополнительно ухудшили стабильность дома.
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в мире, жилье, стамбул, турция, происшествия – радио sputnik
В мире, Жилье, Стамбул, Турция, Происшествия – Радио Sputnik
В Стамбуле обрушился балкон жилого дома
Milliyet: жителей жилого дома в Стамбуле эвакуировали из-за угрозы обрушения