https://ria.ru/20240604/magadan-1950326129.html

Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали

Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали - РИА Новости, 04.06.2024

Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали

Пограничники Колымы в конце мая выявили жителя Магадана, который дискредитировал в интернете ВС РФ и органы государственной власти, сообщил источник РИА Новости РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T09:51

2024-06-04T09:51

2024-06-04T09:51

россия

происшествия

магадан

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пограничники Колымы в конце мая выявили жителя Магадана, который дискредитировал в интернете ВС РФ и органы государственной власти, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. "Пограничниками Колымы в конце мая выявлен житель Магадана Константин Прибытков ("Кос"), дискредитирующий в интернете Вооруженные силы Российской Федерации и органы государственной власти страны", - сказал собеседник агентства. По словам источника, за свои противоправные действия мужчина трижды привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и теперь вынужден загладить вину, заплатив в бюджет России 90 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html

россия

магадан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, магадан