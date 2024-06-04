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Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали - РИА Новости, 04.06.2024
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09:51 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/magadan-1950326129.html
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали - РИА Новости, 04.06.2024
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали
Пограничники Колымы в конце мая выявили жителя Магадана, который дискредитировал в интернете ВС РФ и органы государственной власти, сообщил источник РИА Новости РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:51
2024-06-04T09:51
россия
происшествия
магадан
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пограничники Колымы в конце мая выявили жителя Магадана, который дискредитировал в интернете ВС РФ и органы государственной власти, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. "Пограничниками Колымы в конце мая выявлен житель Магадана Константин Прибытков ("Кос"), дискредитирующий в интернете Вооруженные силы Российской Федерации и органы государственной власти страны", - сказал собеседник агентства. По словам источника, за свои противоправные действия мужчина трижды привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и теперь вынужден загладить вину, заплатив в бюджет России 90 тысяч рублей.
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россия, происшествия, магадан
Россия, Происшествия, Магадан
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали

Житель Магадана, дискредитировавший армию, заплатит 90 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пограничники Колымы в конце мая выявили жителя Магадана, который дискредитировал в интернете ВС РФ и органы государственной власти, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"Пограничниками Колымы в конце мая выявлен житель Магадана Константин Прибытков ("Кос"), дискредитирующий в интернете Вооруженные силы Российской Федерации и органы государственной власти страны", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, за свои противоправные действия мужчина трижды привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и теперь вынужден загладить вину, заплатив в бюджет России 90 тысяч рублей.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Жителя Петербурга оштрафуют на 750 тысяч рублей за дискредитацию ВС России
14 октября 2023, 14:52
 
РоссияПроисшествияМагадан
 
 
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