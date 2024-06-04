https://ria.ru/20240604/magadan-1950326129.html
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали - РИА Новости, 04.06.2024
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали
Пограничники Колымы в конце мая выявили жителя Магадана, который дискредитировал в интернете ВС РФ и органы государственной власти, сообщил источник РИА Новости РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:51
2024-06-04T09:51
2024-06-04T09:51
россия
происшествия
магадан
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пограничники Колымы в конце мая выявили жителя Магадана, который дискредитировал в интернете ВС РФ и органы государственной власти, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах. "Пограничниками Колымы в конце мая выявлен житель Магадана Константин Прибытков ("Кос"), дискредитирующий в интернете Вооруженные силы Российской Федерации и органы государственной власти страны", - сказал собеседник агентства. По словам источника, за свои противоправные действия мужчина трижды привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и теперь вынужден загладить вину, заплатив в бюджет России 90 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, магадан
Россия, Происшествия, Магадан
Жителя Магадана, дискредитировавшего армию, оштрафовали
Житель Магадана, дискредитировавший армию, заплатит 90 тысяч рублей