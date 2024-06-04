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В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран
В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран - РИА Новости, 04.06.2024
В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран
Башенный кран упал на заброшенной стройке в Нижегородской области от сильных порывов ветра, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:52
2024-06-04T11:52
2024-06-04T11:52
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Башенный кран упал на заброшенной стройке в Нижегородской области от сильных порывов ветра, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Пожарные и спасатели Кстова ликвидируют последствия порывов ветра. Ржавый башенный кран на заброшенной стройке, столб и 11 деревьев не выдержали кратковременных порывов ветра", - говорится в сообщении. Также, по информации МЧС, пострадало девять автомобилей. Жители не пострадали. К распиловке поваленных деревьев привлекались спасатели аварийно-спасательного отряда Кстова и пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
https://radiosputnik.ru/20240507/kran-1944490393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран
В Нижегородской области на заброшенной стройке из-за ветра упал башенный кран