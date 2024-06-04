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В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран - РИА Новости, 04.06.2024
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11:52 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/kran-1950356581.html
В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран
В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран - РИА Новости, 04.06.2024
В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран
Башенный кран упал на заброшенной стройке в Нижегородской области от сильных порывов ветра, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:52
2024-06-04T11:52
происшествия
россия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Башенный кран упал на заброшенной стройке в Нижегородской области от сильных порывов ветра, сообщило региональное ГУМЧС РФ. "Пожарные и спасатели Кстова ликвидируют последствия порывов ветра. Ржавый башенный кран на заброшенной стройке, столб и 11 деревьев не выдержали кратковременных порывов ветра", - говорится в сообщении. Также, по информации МЧС, пострадало девять автомобилей. Жители не пострадали. К распиловке поваленных деревьев привлекались спасатели аварийно-спасательного отряда Кстова и пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
https://radiosputnik.ru/20240507/kran-1944490393.html
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россия
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происшествия, россия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области на заброшенной стройке упал башенный кран

В Нижегородской области на заброшенной стройке из-за ветра упал башенный кран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительные краны
Строительные краны - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Строительные краны. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Башенный кран упал на заброшенной стройке в Нижегородской области от сильных порывов ветра, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
"Пожарные и спасатели Кстова ликвидируют последствия порывов ветра. Ржавый башенный кран на заброшенной стройке, столб и 11 деревьев не выдержали кратковременных порывов ветра", - говорится в сообщении.
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Также, по информации МЧС, пострадало девять автомобилей. Жители не пострадали.
К распиловке поваленных деревьев привлекались спасатели аварийно-спасательного отряда Кстова и пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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