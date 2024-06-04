https://ria.ru/20240604/korotchenko-1950340162.html
Аналитик прокомментировал пуск новой баллистической ракеты хуситов
Аналитик прокомментировал пуск новой баллистической ракеты хуситов - РИА Новости, 04.06.2024
Аналитик прокомментировал пуск новой баллистической ракеты хуситов
Хуситы наращивают свои возможности в ракетостроении, однако до вершин технического прогресса им очень далеко, пуски по Израилю носят в большей степени... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T10:59
2024-06-04T10:59
2024-06-04T11:43
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Хуситы наращивают свои возможности в ракетостроении, однако до вершин технического прогресса им очень далеко, пуски по Израилю носят в большей степени демонстративный характер, рассказал РИА Новости российский военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что впервые запустило из Йемена по Эйлату на юге Израиля разработанную ими новую баллистическую ракету "Палестина". "Возможности, которые есть у хуситов, находятся не на вершинах технического прогресса. Поэтому, очевидно, что это лучше, чем снаряды "Кассам", которыми палестинцы обстреливают Израиль, но тем не менее, возможности перехвата израильских современных систем ПВО гарантируют, что ракеты, которые запускают хуситы, будут перехватываться", - сказал Коротченко. Он отметил, что хуситы достигли определённых успехов и продолжают демонстрировать возможности блокирования прохода через Аденский залив и Красное море торговых судов определённых стран. Однако их ракетные удары по Израилю носят, по словам аналитика, в большей степени характер "внешнеполитической операции, пропаганды, силовой демонстрации".
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в мире, космос - риа наука, израиль, йемен, иран, игорь коротченко, ансар алла
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, Йемен, Иран, Игорь Коротченко, Ансар Алла
Аналитик прокомментировал пуск новой баллистической ракеты хуситов
Эксперт Коротченко: хуситы наращивают возможности в ракетостроении