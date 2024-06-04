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В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 04.06.2024
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16:08 04.06.2024 (обновлено: 16:13 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950443846.html
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 04.06.2024
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:08
2024-06-04T16:13
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. По предварительным данным, автомобиль Mercedes при выезде с улицы Мичурина не предоставил право преимущественного движения микроавтобусу, двигавшемуся по улице Айвазовского, в результате чего совершил ДТП. "На момент столкновения в пассажирском микроавтобусе находились 11 пассажиров, из них пострадали трое. У них зафиксированы телесные повреждения. Также медицинская помощь понадобилась водителю Mercedes", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
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происшествия, калининград, россия, дтп
Происшествия, Калининград, Россия, ДТП
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали четыре пассажира

© Фото : УМВД России по Калининградской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса в Калининграде
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© Фото : УМВД России по Калининградской области
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, автомобиль Mercedes при выезде с улицы Мичурина не предоставил право преимущественного движения микроавтобусу, двигавшемуся по улице Айвазовского, в результате чего совершил ДТП.
"На момент столкновения в пассажирском микроавтобусе находились 11 пассажиров, из них пострадали трое. У них зафиксированы телесные повреждения. Также медицинская помощь понадобилась водителю Mercedes", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Место ДТП с участием пассажирского автобуса в Калининграде - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Калининграде пассажирский автобус попал в ДТП
26 мая, 13:09
 
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