https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950443846.html

В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 04.06.2024

В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T16:08

2024-06-04T16:08

2024-06-04T16:13

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. По предварительным данным, автомобиль Mercedes при выезде с улицы Мичурина не предоставил право преимущественного движения микроавтобусу, двигавшемуся по улице Айвазовского, в результате чего совершил ДТП. "На момент столкновения в пассажирском микроавтобусе находились 11 пассажиров, из них пострадали трое. У них зафиксированы телесные повреждения. Также медицинская помощь понадобилась водителю Mercedes", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20240526/dtp-1948433599.html

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происшествия, калининград, россия, дтп