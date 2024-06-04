https://ria.ru/20240604/kaliningrad-1950443846.html
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 04.06.2024
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T16:08
2024-06-04T16:08
2024-06-04T16:13
происшествия
калининград
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950444729_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bb634eb44c3ab743c62902973128dd3a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. По предварительным данным, автомобиль Mercedes при выезде с улицы Мичурина не предоставил право преимущественного движения микроавтобусу, двигавшемуся по улице Айвазовского, в результате чего совершил ДТП. "На момент столкновения в пассажирском микроавтобусе находились 11 пассажиров, из них пострадали трое. У них зафиксированы телесные повреждения. Также медицинская помощь понадобилась водителю Mercedes", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20240526/dtp-1948433599.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950444729_162:0:1122:720_1920x0_80_0_0_c77b5239f7a068a3e1ebfde02602f8ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, дтп
Происшествия, Калининград, Россия, ДТП
В Калининграде четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой
В ДТП с маршруткой в Калининграде пострадали четыре пассажира
КАЛИНИНГРАД, 4 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Калининграде c участием микроавтобуса, в котором пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, автомобиль Mercede
s при выезде с улицы Мичурина не предоставил право преимущественного движения микроавтобусу, двигавшемуся по улице Айвазовского, в результате чего совершил ДТП.
"На момент столкновения в пассажирском микроавтобусе находились 11 пассажиров, из них пострадали трое. У них зафиксированы телесные повреждения. Также медицинская помощь понадобилась водителю Mercedes", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства уточнила, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.