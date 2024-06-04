https://ria.ru/20240604/dnepropetrovsk-1950320471.html
В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты
В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты - РИА Новости, 04.06.2024
В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения на... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T09:14
2024-06-04T09:14
2024-06-04T09:14
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале утверждает, что во вторник зафиксированы повреждения на инфраструктурных объектах в Днепропетровске. "Тяжелое утро в Днепре (Днепропетровске - ред.)... В результате падения обломков (ракет - ред.) есть повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар", - написал Лысак, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в городе Днепропетровске. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950314422.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске повреждены инфраструктурные объекты
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении инфраструктуры в городе