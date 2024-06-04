https://ria.ru/20240604/belgorod-1950363472.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 04.06.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T12:16
2024-06-04T12:16
2024-06-04T12:16
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 11.55 мск, через 9 минут угрозу отменили. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/gorlovka-1950353869.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области сообщил об отмене ракетной опасности