Рейтинг@Mail.ru
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ - РИА Новости, 04.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 04.06.2024 (обновлено: 12:04 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/afganistan-1950358072.html
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ - РИА Новости, 04.06.2024
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ
Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:58
2024-06-04T12:04
в мире
россия
афганистан
азия
замир кабулов
сергей лавров
одкб
талибан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Пока такого сотрудничества не было, но я гипотетически не исключаю, поскольку мы с талибами одинаково относимся к борьбе с международным терроризмом и наркопреступностью. На этой основе - вполне возможно", - сказал Кабулов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в конце мая, что Россия собирается принять решение об исключении из списка террористов движения "Талибан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20240527/taliban-1948569322.html
россия
афганистан
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_67dd634469192286a0c621cacabb2e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, афганистан, азия, замир кабулов, сергей лавров, одкб, талибан, оон
В мире, Россия, Афганистан, Азия, Замир Кабулов, Сергей Лавров, ОДКБ, Талибан, ООН
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ

Замир Кабулов: Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в медиабанк
Вид города Кабул. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Пока такого сотрудничества не было, но я гипотетически не исключаю, поскольку мы с талибами одинаково относимся к борьбе с международным терроризмом и наркопреступностью. На этой основе - вполне возможно", - сказал Кабулов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в конце мая, что Россия собирается принять решение об исключении из списка террористов движения "Талибан"*.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
МИД и Минюст предложили снять с "Талибана"* террористический статус
27 мая, 11:21
 
В миреРоссияАфганистанАзияЗамир КабуловСергей ЛавровОДКБТалибанООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала