https://ria.ru/20240604/afganistan-1950358072.html

В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ

В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ - РИА Новости, 04.06.2024

В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ

Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T11:58

2024-06-04T11:58

2024-06-04T12:04

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Пока такого сотрудничества не было, но я гипотетически не исключаю, поскольку мы с талибами одинаково относимся к борьбе с международным терроризмом и наркопреступностью. На этой основе - вполне возможно", - сказал Кабулов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в конце мая, что Россия собирается принять решение об исключении из списка террористов движения "Талибан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240527/taliban-1948569322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, афганистан, азия, замир кабулов, сергей лавров, одкб, талибан, оон