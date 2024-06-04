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В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ - РИА Новости, 04.06.2024
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ
Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T11:58
2024-06-04T11:58
2024-06-04T12:04
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. "Пока такого сотрудничества не было, но я гипотетически не исключаю, поскольку мы с талибами одинаково относимся к борьбе с международным терроризмом и наркопреступностью. На этой основе - вполне возможно", - сказал Кабулов на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в конце мая, что Россия собирается принять решение об исключении из списка террористов движения "Талибан"*.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, афганистан, азия, замир кабулов, сергей лавров, одкб, талибан, оон
В мире, Россия, Афганистан, Азия, Замир Кабулов, Сергей Лавров, ОДКБ, Талибан, ООН
В МИД не исключили сотрудничества с Афганистаном в ОДКБ
Замир Кабулов: Россия не исключает сотрудничества с Афганистаном в рамках ОДКБ