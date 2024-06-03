https://ria.ru/20240603/yakutiya-1950081788.html

Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи

Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи - РИА Новости, 03.06.2024

Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи

Число пострадавших от весеннего паводка в Якутии превысило 4 тысячи жителей, им начали поступать выплаты, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T06:12

2024-06-03T06:12

2024-06-03T06:12

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наводнения в россии — 2024

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республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших от весеннего паводка в Якутии превысило 4 тысячи жителей, им начали поступать выплаты, сообщает оперативный штаб республики. "Пострадавшим в результате весеннего паводка начали поступать выплаты... количество граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, составляет 4016 человек, жилых домов 1004, помещений 1156", - рассказали в оперштабе. По данным мониторинга ситуации, через портал Госуслуги люди обратились за единовременной материальной помощью и финансовой помощью. "Услуга оказана по 1116 заявлениям", - уточнили в Штабе. Ранее сообщалось о том, что от паводка пострадали жители Намского, Олекминского, Нюрбинского и Анабарского районов Якутии. Размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.

https://ria.ru/20240603/pavodok-1950081618.html

https://ria.ru/20240601/vertolet-1949871001.html

россия

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происшествия, наводнения в россии — 2024, россия, республика саха (якутия)