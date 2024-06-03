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Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи - РИА Новости, 03.06.2024
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06:12 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/yakutiya-1950081788.html
Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи
Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи - РИА Новости, 03.06.2024
Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи
Число пострадавших от весеннего паводка в Якутии превысило 4 тысячи жителей, им начали поступать выплаты, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T06:12
2024-06-03T06:12
происшествия
наводнения в россии — 2024
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших от весеннего паводка в Якутии превысило 4 тысячи жителей, им начали поступать выплаты, сообщает оперативный штаб республики. "Пострадавшим в результате весеннего паводка начали поступать выплаты... количество граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, составляет 4016 человек, жилых домов 1004, помещений 1156", - рассказали в оперштабе. По данным мониторинга ситуации, через портал Госуслуги люди обратились за единовременной материальной помощью и финансовой помощью. "Услуга оказана по 1116 заявлениям", - уточнили в Штабе. Ранее сообщалось о том, что от паводка пострадали жители Намского, Олекминского, Нюрбинского и Анабарского районов Якутии. Размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.
https://ria.ru/20240603/pavodok-1950081618.html
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происшествия, наводнения в россии — 2024, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Наводнения в России — 2024, Россия, Республика Саха (Якутия)
Число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи

Оперштаб: число пострадавших от паводка в Якутии превысило четыре тысячи человек

© Фото : МЧС Республики Саха/TelegramПоследствия паводка на реке Лена в Якутии
Последствия паводка на реке Лена в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : МЧС Республики Саха/Telegram
Последствия паводка на реке Лена в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 июн - РИА Новости. Число пострадавших от весеннего паводка в Якутии превысило 4 тысячи жителей, им начали поступать выплаты, сообщает оперативный штаб республики.
"Пострадавшим в результате весеннего паводка начали поступать выплаты... количество граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, составляет 4016 человек, жилых домов 1004, помещений 1156", - рассказали в оперштабе.
Последствия паводка в селе Саскылах Анабарского района Якутии - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В якутском селе Саскылах освободили от воды все дома
06:10
По данным мониторинга ситуации, через портал Госуслуги люди обратились за единовременной материальной помощью и финансовой помощью. "Услуга оказана по 1116 заявлениям", - уточнили в Штабе.
Ранее сообщалось о том, что от паводка пострадали жители Намского, Олекминского, Нюрбинского и Анабарского районов Якутии.
Размер выплат пострадавшим от ЧС в Якутии увеличили более чем в четыре раза, индексация не производилась с 2017 года.
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ПроисшествияНаводнения в России — 2024РоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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