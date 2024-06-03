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Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии
Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2024
Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии
Компания "Литовские железные дороги" сообщила в понедельник, что на литовско-белорусской границе отцепила от грузового состава вагон с написанной на нем буквой... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:52
2024-06-03T16:52
2024-06-03T16:52
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Компания "Литовские железные дороги" сообщила в понедельник, что на литовско-белорусской границе отцепила от грузового состава вагон с написанной на нем буквой Z и возвратит его обратно в Белоруссию. "Сотрудники грузовой транспортной компании группы "Литовские железные дороги" заметили на пограничном пункте Кена доставленный на территорию Литвы вагон, отмеченный знаком Z, прибывший из Белоруссии. Учитывая, что этот знак отличия используется российской армией, вчера вечером вагон немедленно отцепили, он будет возвращен обратно", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что это третий подобный случай с середины мая, а сотрудники компании следят за тем, чтобы транзитом в Калининградскую область и из нее следовали не только разрешенные санкционными нормами ЕС товары, но и "соответствующие требованиям международных и литовских правовых актов" вагоны.
https://ria.ru/20231002/tekhnika-1900056819.html
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белоруссия, литва, калининградская область, евросоюз, в мире
Белоруссия, Литва, Калининградская область, Евросоюз, В мире
Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии
Литва отцепила от грузового состава вагон с буквой Z из Белоруссии