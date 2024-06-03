https://ria.ru/20240603/vagon-1950233143.html

Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии

Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии - РИА Новости, 03.06.2024

Литва не пропустила грузовой вагон с буквой Z из Белоруссии

Компания "Литовские железные дороги" сообщила в понедельник, что на литовско-белорусской границе отцепила от грузового состава вагон с написанной на нем буквой... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:52

2024-06-03T16:52

2024-06-03T16:52

белоруссия

литва

калининградская область

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Компания "Литовские железные дороги" сообщила в понедельник, что на литовско-белорусской границе отцепила от грузового состава вагон с написанной на нем буквой Z и возвратит его обратно в Белоруссию. "Сотрудники грузовой транспортной компании группы "Литовские железные дороги" заметили на пограничном пункте Кена доставленный на территорию Литвы вагон, отмеченный знаком Z, прибывший из Белоруссии. Учитывая, что этот знак отличия используется российской армией, вчера вечером вагон немедленно отцепили, он будет возвращен обратно", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что это третий подобный случай с середины мая, а сотрудники компании следят за тем, чтобы транзитом в Калининградскую область и из нее следовали не только разрешенные санкционными нормами ЕС товары, но и "соответствующие требованиям международных и литовских правовых актов" вагоны.

https://ria.ru/20231002/tekhnika-1900056819.html

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белоруссия, литва, калининградская область, евросоюз, в мире