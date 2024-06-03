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На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами - РИА Новости, 03.06.2024
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17:01 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ukraina-1950235681.html
На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами
На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами - РИА Новости, 03.06.2024
На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами
Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T17:01
2024-06-03T17:01
экономика
технологии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо регулятора. "Национальный банк потребовал от финучреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц — P2P-переводы, особенно в части зачисления на карты небольших сумм… НБУ хочет, чтобы банки анализировали многочисленные мелкие зачисления на карты, а потом затребовали у людей пояснения по ним. Это может быть переброска даже по 100-200 гривен (2,5 – 5 долларов – ред.), но по 10-20 или больше раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, регулятор в своем письме указывает, что такие переводы на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом или в получении неофициальных доходов. "НБУ потребовал от банков жестче проверять операции клиентов по картам, чаще запрашивать объяснения и подтверждающие документы. Если украинцы не будут их предоставлять, то блокировать людям счета и разрывать отношения, то есть принудительно закрывать счет в одностороннем порядке", - отмечает "Страна". Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц.
https://ria.ru/20240503/ukraina-1943742939.html
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экономика, технологии, украина, нацбанк украины
Экономика, Технологии, Украина, Нацбанк Украины
На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами

Нацбанк Украины потребовал тщательнее проверять переводы между счетами физлиц

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо регулятора.
"Национальный банк потребовал от финучреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц — P2P-переводы, особенно в части зачисления на карты небольших сумм… НБУ хочет, чтобы банки анализировали многочисленные мелкие зачисления на карты, а потом затребовали у людей пояснения по ним. Это может быть переброска даже по 100-200 гривен (2,5 – 5 долларов – ред.), но по 10-20 или больше раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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По информации издания, регулятор в своем письме указывает, что такие переводы на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом или в получении неофициальных доходов.
"НБУ потребовал от банков жестче проверять операции клиентов по картам, чаще запрашивать объяснения и подтверждающие документы. Если украинцы не будут их предоставлять, то блокировать людям счета и разрывать отношения, то есть принудительно закрывать счет в одностороннем порядке", - отмечает "Страна".
Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц.
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