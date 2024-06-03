https://ria.ru/20240603/ukraina-1950235681.html

На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами

На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами - РИА Новости, 03.06.2024

На Украине потребовали усилить проверку переводов между физическими лицами

Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T17:01

2024-06-03T17:01

2024-06-03T17:01

экономика

технологии

украина

нацбанк украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106190/00/1061900061_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_e5c23b5fcab643d0a0610811a7a8a505.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Национальный банк Украины потребовал от финансовых учреждений страны тщательнее проверять небольшие переводы между счетами физлиц, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на письмо регулятора. "Национальный банк потребовал от финучреждений пристальнее и тщательнее проверять небольшие перечисления между счетами физлиц — P2P-переводы, особенно в части зачисления на карты небольших сумм… НБУ хочет, чтобы банки анализировали многочисленные мелкие зачисления на карты, а потом затребовали у людей пояснения по ним. Это может быть переброска даже по 100-200 гривен (2,5 – 5 долларов – ред.), но по 10-20 или больше раз в день", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, регулятор в своем письме указывает, что такие переводы на карту могут свидетельствовать об участии в схеме с нелегальным игорным бизнесом или в получении неофициальных доходов. "НБУ потребовал от банков жестче проверять операции клиентов по картам, чаще запрашивать объяснения и подтверждающие документы. Если украинцы не будут их предоставлять, то блокировать людям счета и разрывать отношения, то есть принудительно закрывать счет в одностороннем порядке", - отмечает "Страна". Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник 24 мая сообщал, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц.

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943742939.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, украина, нацбанк украины