https://ria.ru/20240603/ukraina-1950203888.html

Ситуация на Харьковском направлении привела генерала ВСУ в ярость

Ситуация на Харьковском направлении привела генерала ВСУ в ярость - РИА Новости, 03.06.2024

Ситуация на Харьковском направлении привела генерала ВСУ в ярость

Руководство Украины провалило задачу по укреплению позиций на Харьковском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T15:44

2024-06-03T15:44

2024-06-03T15:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

виталий ганчев

сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Руководство Украины провалило задачу по укреплению позиций на Харьковском направлении, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Прямой"."Когда все руководители, начиная от президента Украины и заканчивая там главой областной администрации рассказывали, как все круто (на Харьковском направлении. — Прим. Ред.), спите спокойно, все будет прекрасно. <…> А потом этот мыльный пузырь лопнул и это не просто разочарование, это провал", — возмутился он.Генерал выразил опасения, что ситуация с отсутствием укреплений может повториться и на других направлениях, включая Запорожское, Херсонское и Днепропетровское."Сейчас ситуация достаточно сложная <…> Если мы дальше будем сами себя обманывать или пытаться затянуть процессы проведения расследования и расставления точек над i, то это путь в никуда, тогда мы точно идем путем к проигрышу", — резюмировал Кривонос.В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и уже заняли несколько населенных пунктов. Накануне глава российской администрации области Виталий Ганчев сообщил РИА Новости об освобождении половины Волчанска, а ВСУ, по его информации, стянули к городу большие резервы.

https://ria.ru/20240603/vsu-1950192132.html

https://ria.ru/20240603/poisk-1949692797.html

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в мире, украина, харьковская область, виталий ганчев, сергей кривонос, вооруженные силы украины