https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950267048.html
Жителя Калининградской области будут судить за фейки о ВС России
Жителя Калининградской области будут судить за фейки о ВС России - РИА Новости, 03.06.2024
Жителя Калининградской области будут судить за фейки о ВС России
Житель Пионерского под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в сети... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T19:11
2024-06-03T19:11
2024-06-03T19:11
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КАЛИНИНГРАД, 3 июн — РИА Новости. Житель Пионерского под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в сети интернет, сообщает пресс-служба регионального СК. По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина в администрируемом им канале в мессенджере для мгновенного обмена сообщениями разместил публикацию, содержащую заведомо ложную информацию, связанную с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на Украине. "Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Пионерский, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктов "д" ч. 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти или вражды)", - говорится в сообщении. На стадии предварительного следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели, получены заключения лингвистических и компьютерных судебных экспертиз. "Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет пресс-служба. Отмечено, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.
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происшествия, россия, пионерский, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пионерский, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Калининградской области будут судить за фейки о ВС России
Жителя Пионерского под Калининградом будут судить за фейки о российской армии
КАЛИНИНГРАД, 3 июн — РИА Новости. Житель Пионерского под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ в сети интернет, сообщает пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, в апреле 2022 года мужчина в администрируемом им канале в мессенджере для мгновенного обмена сообщениями разместил публикацию, содержащую заведомо ложную информацию, связанную с действиями Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении специальной военной операции на Украине
.
"Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Пионерский, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктов "д" ч. 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти или вражды)", - говорится в сообщении.
На стадии предварительного следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрошены свидетели, получены заключения лингвистических и компьютерных судебных экспертиз.
"Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - уточняет пресс-служба.
Отмечено, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области.