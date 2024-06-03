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В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя - РИА Новости, 03.06.2024
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18:39 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/proisshestvie-1950259020.html
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя - РИА Новости, 03.06.2024
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя
Молодой человек, напавший на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:39
2024-06-03T18:39
происшествия
жилье
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Молодой человек, напавший на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. Ранее руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, было возбуждено уголовное дело. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире дома по улице Поляны в Москве, напал на следователя, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта.
https://ria.ru/20240603/diversanty-1950164679.html
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происшествия, жилье, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, напавшего на следователя

СК: арестован человек, напавший на следователя, прибывшего с обыском в квартиру

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Молодой человек, напавший на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.
Ранее руководитель пресс-службы столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, было возбуждено уголовное дело.
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"Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)... Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире дома по улице Поляны в Москве, напал на следователя, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта.
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