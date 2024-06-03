https://ria.ru/20240603/obuchenie-1950261708.html
Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе
Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе - РИА Новости, 03.06.2024
Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе
Прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал на Кубани, участников бесплатного обучения ждут мастер-классы и программа... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:49
2024-06-03T18:49
2024-06-03T18:49
краснодарский край
краснодарский край
твой бизнес – новости
бизнес
предприниматели
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932270138_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1be71086de4753cce452112b4e76c9d2.jpg
КРАСНОДАР, 3 июн — РИА Новости. Прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал на Кубани, участников бесплатного обучения ждут мастер-классы и программа индивидуального наставничества, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Краснодарском крае стартовал прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Обучение могут пройти молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированные на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что обучение включает видеоуроки, домашние задания, мастер-классы для начинающих и действующих предпринимателей. В этом году проект был обновлен и пройдет по четырем отраслевым бизнес-направлениям: horeca (отели, рестораны, доставки, кафе), торговля и маркетплайсы, индустрия красоты и здоровья, а также производство. Кроме того, участников ждет программа по индивидуальному наставничеству. Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют по инициативе губернатора Краснодарского края с 2021 года. За три года участниками стали более 9 тысяч человек и около тысячи стали предпринимателями, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20231017/franshiza-1903467439.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932270138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f05af7d3db37f06c8332b6fe58e2bc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Краснодарский край, Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Бизнес, Предприниматели, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
КРАСНОДАР, 3 июн — РИА Новости. Прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал на Кубани, участников бесплатного обучения ждут мастер-классы и программа индивидуального наставничества, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"В Краснодарском крае
стартовал прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Обучение могут пройти молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированные на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обучение включает видеоуроки, домашние задания, мастер-классы для начинающих и действующих предпринимателей. В этом году проект был обновлен и пройдет по четырем отраслевым бизнес-направлениям: horeca (отели, рестораны, доставки, кафе), торговля и маркетплайсы, индустрия красоты и здоровья, а также производство. Кроме того, участников ждет программа по индивидуальному наставничеству.
Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют по инициативе губернатора Краснодарского края с 2021 года. За три года участниками стали более 9 тысяч человек и около тысячи стали предпринимателями, добавляют в пресс-службе.