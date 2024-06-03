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Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе - РИА Новости, 03.06.2024
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Краснодарский край
 
18:49 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/obuchenie-1950261708.html
Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе
Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе - РИА Новости, 03.06.2024
Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе
Прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал на Кубани, участников бесплатного обучения ждут мастер-классы и программа... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:49
2024-06-03T18:49
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КРАСНОДАР, 3 июн — РИА Новости. Прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал на Кубани, участников бесплатного обучения ждут мастер-классы и программа индивидуального наставничества, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "В Краснодарском крае стартовал прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Обучение могут пройти молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированные на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что обучение включает видеоуроки, домашние задания, мастер-классы для начинающих и действующих предпринимателей. В этом году проект был обновлен и пройдет по четырем отраслевым бизнес-направлениям: horeca (отели, рестораны, доставки, кафе), торговля и маркетплайсы, индустрия красоты и здоровья, а также производство. Кроме того, участников ждет программа по индивидуальному наставничеству. Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют по инициативе губернатора Краснодарского края с 2021 года. За три года участниками стали более 9 тысяч человек и около тысячи стали предпринимателями, добавляют в пресс-службе.
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краснодарский край, твой бизнес – новости, бизнес, предприниматели, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Краснодарский край, Краснодарский край, Твой бизнес – новости, Бизнес, Предприниматели, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Молодые предприниматели Кубани пройдут бесплатное обучение в бизнес-школе

© iStock.com / izusekОбучение
Обучение - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© iStock.com / izusek
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КРАСНОДАР, 3 июн — РИА Новости. Прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых" стартовал на Кубани, участников бесплатного обучения ждут мастер-классы и программа индивидуального наставничества, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Краснодарском крае стартовал прием заявок "Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых". Обучение могут пройти молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно, зарегистрированные на территории Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обучение включает видеоуроки, домашние задания, мастер-классы для начинающих и действующих предпринимателей. В этом году проект был обновлен и пройдет по четырем отраслевым бизнес-направлениям: horeca (отели, рестораны, доставки, кафе), торговля и маркетплайсы, индустрия красоты и здоровья, а также производство. Кроме того, участников ждет программа по индивидуальному наставничеству.
Проект "Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых" реализуют по инициативе губернатора Краснодарского края с 2021 года. За три года участниками стали более 9 тысяч человек и около тысячи стали предпринимателями, добавляют в пресс-службе.
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Краснодарский крайКраснодарский крайТвой бизнес – новостиБизнесПредпринимателиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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