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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 03.06.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки кассетными "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T18:04
2024-06-03T18:04
2024-06-03T18:04
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки кассетными "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, ВСУ с 16.30 по 17.25 выпустили пять снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки кассетными снарядами