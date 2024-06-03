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Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске - РИА Новости, 03.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:44 03.06.2024 (обновлено: 14:45 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/motofristayl-1950185853.html
Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске
Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске - РИА Новости, 03.06.2024
Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске
Более 5 тысяч жителей и гостей Зарайска пришли посмотреть выступления команды FMX13 в рамках фестиваля "Мото-Фристайл", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:44
2024-06-03T14:45
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 5 тысяч жителей и гостей Зарайска пришли посмотреть выступления команды FMX13 в рамках фестиваля "Мото-Фристайл", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. Команда мотофристайла FMX13 основана в 2007 году уроженцем Коломны, титулованным фристайл мотокросс райдером России Алексеем Колесниковым. Спортсмен принимал участие в крупнейшем в мире турнире по фристайл мотокроссу RedBull XFighters, является победителем этапов чемпионатов Европы и мира по этому виду спорта и чемпионом России. Этим летом выступления команды запланированы еще в четырех городах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне, 31 августа в Сергиевом Посаде. Данные соревнования проходят в рамках проекта "Лето в Подмосковье".
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спорт, олимпийские игры, московская область (подмосковье), коломна, россия
Новости Подмосковья, Спорт, Олимпийские игры, Московская область (Подмосковье), Коломна, Россия

Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШоу MотоFreeStyle
Шоу MотоFreeStyle - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 5 тысяч жителей и гостей Зарайска пришли посмотреть выступления команды FMX13 в рамках фестиваля "Мото-Фристайл", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня.
Команда мотофристайла FMX13 основана в 2007 году уроженцем Коломны, титулованным фристайл мотокросс райдером России Алексеем Колесниковым. Спортсмен принимал участие в крупнейшем в мире турнире по фристайл мотокроссу RedBull XFighters, является победителем этапов чемпионатов Европы и мира по этому виду спорта и чемпионом России.
Этим летом выступления команды запланированы еще в четырех городах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне, 31 августа в Сергиевом Посаде.
Данные соревнования проходят в рамках проекта "Лето в Подмосковье".
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Новости ПодмосковьяСпортОлимпийские игрыМосковская область (Подмосковье)КоломнаРоссия
 
 
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