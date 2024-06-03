https://ria.ru/20240603/motofristayl-1950185853.html
Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске
Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске - РИА Новости, 03.06.2024
Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске
Более 5 тысяч жителей и гостей Зарайска пришли посмотреть выступления команды FMX13 в рамках фестиваля "Мото-Фристайл", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:44
2024-06-03T14:44
2024-06-03T14:45
новости подмосковья
спорт
олимпийские игры
московская область (подмосковье)
коломна
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950185276_0:0:1616:910_1920x0_80_0_0_61e0679b59cd437988e76474d8484ad8.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 5 тысяч жителей и гостей Зарайска пришли посмотреть выступления команды FMX13 в рамках фестиваля "Мото-Фристайл", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. Команда мотофристайла FMX13 основана в 2007 году уроженцем Коломны, титулованным фристайл мотокросс райдером России Алексеем Колесниковым. Спортсмен принимал участие в крупнейшем в мире турнире по фристайл мотокроссу RedBull XFighters, является победителем этапов чемпионатов Европы и мира по этому виду спорта и чемпионом России. Этим летом выступления команды запланированы еще в четырех городах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне, 31 августа в Сергиевом Посаде. Данные соревнования проходят в рамках проекта "Лето в Подмосковье".
https://ria.ru/20240514/park-1945976370.html
московская область (подмосковье)
коломна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950185276_75:0:1579:1128_1920x0_80_0_0_61ab603a76905c40b5878b06ed5acc4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, олимпийские игры, московская область (подмосковье), коломна, россия
Новости Подмосковья, Спорт, Олимпийские игры, Московская область (Подмосковье), Коломна, Россия