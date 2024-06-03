https://ria.ru/20240603/motofristayl-1950185853.html

Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске

Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске - РИА Новости, 03.06.2024

Более 5 тысяч человек посетили выступление команды мотофристайла в Зарайске

Более 5 тысяч жителей и гостей Зарайска пришли посмотреть выступления команды FMX13 в рамках фестиваля "Мото-Фристайл", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:44

2024-06-03T14:44

2024-06-03T14:45

новости подмосковья

спорт

олимпийские игры

московская область (подмосковье)

коломна

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950185276_0:0:1616:910_1920x0_80_0_0_61e0679b59cd437988e76474d8484ad8.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Более 5 тысяч жителей и гостей Зарайска пришли посмотреть выступления команды FMX13 в рамках фестиваля "Мото-Фристайл", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Зрители увидели зрелищные трюки на мотоциклах и багги в исполнении профессионалов мирового уровня. Команда мотофристайла FMX13 основана в 2007 году уроженцем Коломны, титулованным фристайл мотокросс райдером России Алексеем Колесниковым. Спортсмен принимал участие в крупнейшем в мире турнире по фристайл мотокроссу RedBull XFighters, является победителем этапов чемпионатов Европы и мира по этому виду спорта и чемпионом России. Этим летом выступления команды запланированы еще в четырех городах Подмосковья: 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне, 31 августа в Сергиевом Посаде. Данные соревнования проходят в рамках проекта "Лето в Подмосковье".

https://ria.ru/20240514/park-1945976370.html

московская область (подмосковье)

коломна

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

спорт, олимпийские игры, московская область (подмосковье), коломна, россия