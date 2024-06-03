https://ria.ru/20240603/ministr-1950107015.html

В Египте начнут производить автомобили Lada

В Египте начнут производить автомобили Lada - РИА Новости, 03.06.2024

В Египте начнут производить автомобили Lada

От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году,... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T10:37

2024-06-03T10:37

2024-06-03T10:37

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авто

египет

максим соколов

автоваз

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КАИР, 3 июн - РИА Новости. От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. Министр упомянул, что ранее был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments, по которому вторая получила право на производство автомобилей Lada в Египте. "Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тысяч автомобилей в год", - отметил Самир, добавив, что старт производства ожидается в начале 2025 года. В конце июля 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте.

https://ria.ru/20240513/tseny-1945740975.html

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экономика, авто, египет, максим соколов, автоваз, lada vesta