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В Египте начнут производить автомобили Lada - РИА Новости, 03.06.2024
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10:37 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/ministr-1950107015.html
В Египте начнут производить автомобили Lada
В Египте начнут производить автомобили Lada - РИА Новости, 03.06.2024
В Египте начнут производить автомобили Lada
От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году,... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T10:37
2024-06-03T10:37
экономика
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир. Министр упомянул, что ранее был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments, по которому вторая получила право на производство автомобилей Lada в Египте. "Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тысяч автомобилей в год", - отметил Самир, добавив, что старт производства ожидается в начале 2025 года. В конце июля 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте.
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экономика, авто, египет, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Египет, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
В Египте начнут производить автомобили Lada

Министр: в Египте будут производить 50-70 тысяч автомобилей Lada в год

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
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КАИР, 3 июн - РИА Новости. От 50 до 70 тысяч автомобилей Lada в год будут производить на заводе, который строится в египетском городе Тарбул, начало производства ожидается в 2025 году, заявил РИА Новости министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.
Министр упомянул, что ранее был подписан договор о партнерстве между российской компанией "АвтоВАЗ" и египетской GV Investments, по которому вторая получила право на производство автомобилей Lada в Египте.
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"Компания занимается строительством в городе Тарбул завода по сбору автомобилей площадью 200 тысяч квадратных метров. Ожидается, что новый завод станет одним из крупнейших по сборке автомобилей в Египте, его производственная мощь составит 50-70 тысяч автомобилей в год", - отметил Самир, добавив, что старт производства ожидается в начале 2025 года.
В конце июля 2023 года президент "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил, что планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте.
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ЭкономикаАвтоЕгипетМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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