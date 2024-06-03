https://ria.ru/20240603/meksika-1950113492.html

В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики

В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики - РИА Новости, 03.06.2024

В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики

Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и выражает надежду, что при новом руководстве отношения двух стран продолжат... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:09

2024-06-03T11:09

2024-06-03T11:09

мексика

россия

клаудия шейнбаум

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922054836_0:93:3314:1957_1920x0_80_0_0_1404c63e3b600ef20b3db5e43a280093.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и выражает надежду, что при новом руководстве отношения двух стран продолжат развиваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. У нас с Мексикой весьма плодотворно развивается политический диалог и сотрудничество на протяжении долгого времени", - сказал Рябков. "Мы выражаем надежду, что при новом руководстве Мексики наши отношения получат дальнейшее развитие, новый импульс. В том числе, будет преодолен возникший в последнее время не очень приятный нюанс, связанный с определенных сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или (транзитом) через Мексику. Мы находимся в диалоге по линии профильных структур и надеемся, что такого рода вопросы не будут возникать, а при возникновении чего-то подобного будем иметь возможность в позитивном ключе их решать", - добавил он.

https://ria.ru/20240603/meksika-1950096627.html

мексика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, россия, клаудия шейнбаум, сергей рябков