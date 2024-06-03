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В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики - РИА Новости, 03.06.2024
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11:09 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/meksika-1950113492.html
В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики
В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики - РИА Новости, 03.06.2024
В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики
Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и выражает надежду, что при новом руководстве отношения двух стран продолжат... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:09
2024-06-03T11:09
мексика
россия
клаудия шейнбаум
сергей рябков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и выражает надежду, что при новом руководстве отношения двух стран продолжат развиваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. У нас с Мексикой весьма плодотворно развивается политический диалог и сотрудничество на протяжении долгого времени", - сказал Рябков. "Мы выражаем надежду, что при новом руководстве Мексики наши отношения получат дальнейшее развитие, новый импульс. В том числе, будет преодолен возникший в последнее время не очень приятный нюанс, связанный с определенных сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или (транзитом) через Мексику. Мы находимся в диалоге по линии профильных структур и надеемся, что такого рода вопросы не будут возникать, а при возникновении чего-то подобного будем иметь возможность в позитивном ключе их решать", - добавил он.
https://ria.ru/20240603/meksika-1950096627.html
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мексика, россия, клаудия шейнбаум, сергей рябков
Мексика, Россия, Клаудия Шейнбаум, Сергей Рябков
В МИД выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Мексики

Рябков: Россия надеется на развитие отношений с Мексикой при новом руководстве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и выражает надежду, что при новом руководстве отношения двух стран продолжат развиваться, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. У нас с Мексикой весьма плодотворно развивается политический диалог и сотрудничество на протяжении долгого времени", - сказал Рябков.
"Мы выражаем надежду, что при новом руководстве Мексики наши отношения получат дальнейшее развитие, новый импульс. В том числе, будет преодолен возникший в последнее время не очень приятный нюанс, связанный с определенных сложностями для российских граждан при поездках в Мексику или (транзитом) через Мексику. Мы находимся в диалоге по линии профильных структур и надеемся, что такого рода вопросы не будут возникать, а при возникновении чего-то подобного будем иметь возможность в позитивном ключе их решать", - добавил он.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Президент Мексики поздравил Шейнбаум с победой на выборах
Вчера, 09:32
 
МексикаРоссияКлаудия ШейнбаумСергей Рябков
 
 
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