https://ria.ru/20240603/lantratova-1950167173.html
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ - РИА Новости, 03.06.2024
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ
В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:06
2024-06-03T14:06
2024-06-03T14:08
общество
россия
яна лантратова
валентина матвиенко
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907175917_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_810c71b799c621be08ae10f905cebb88.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. "Я поддержу (законопроект – ред.). Я об этом выступала на трибуне, когда президент России Владимир Путин предложил вернуть академическую экспертизу школьных учебников. Но я предлагаю еще и академическую экспертизу образовательных программ, поэтому я, конечно, поддержу", - сказал Лантратова. Из электронной базы ГД следует, что палата может рассмотреть законопроект в июне. "Двадцать второго мая на своем заседании комитет по просвещению принял решение направить текст законопроекта в федеральные и региональные органы государственной власти для сбора отзывов и замечаний. После того, как они будут получены, в понедельник 10 июня комитет на своем заседании рассмотрит законопроект в первом чтении, после чего он будет вынесен на рассмотрение на пленарном заседании Государственной Думы", - пояснили РИА Новости в комитете Госдумы по просвещению.
https://ria.ru/20240130/uchebniki-1924372561.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907175917_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_007a58aa25b7251c9bc6a47f4d709f4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, яна лантратова, валентина матвиенко, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, российская академия наук
Общество, Россия, Яна Лантратова, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ
В Госдуме предложили ввести академическую экспертизу школьных учебников
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.
«
"Я поддержу (законопроект – ред.). Я об этом выступала на трибуне, когда президент России Владимир Путин предложил вернуть академическую экспертизу школьных учебников. Но я предлагаю еще и академическую экспертизу образовательных программ, поэтому я, конечно, поддержу", - сказал Лантратова.
Из электронной базы ГД следует, что палата может рассмотреть законопроект в июне.
"Двадцать второго мая на своем заседании комитет по просвещению принял решение направить текст законопроекта в федеральные и региональные органы государственной власти для сбора отзывов и замечаний. После того, как они будут получены, в понедельник 10 июня комитет на своем заседании рассмотрит законопроект в первом чтении, после чего он будет вынесен на рассмотрение на пленарном заседании Государственной Думы", - пояснили РИА Новости в комитете Госдумы по просвещению.