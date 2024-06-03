https://ria.ru/20240603/lantratova-1950167173.html

В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ

В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ - РИА Новости, 03.06.2024

В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ

В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T14:06

2024-06-03T14:06

2024-06-03T14:08

общество

россия

яна лантратова

валентина матвиенко

владимир путин

госдума рф

совет федерации рф

российская академия наук

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. "Я поддержу (законопроект – ред.). Я об этом выступала на трибуне, когда президент России Владимир Путин предложил вернуть академическую экспертизу школьных учебников. Но я предлагаю еще и академическую экспертизу образовательных программ, поэтому я, конечно, поддержу", - сказал Лантратова. Из электронной базы ГД следует, что палата может рассмотреть законопроект в июне. "Двадцать второго мая на своем заседании комитет по просвещению принял решение направить текст законопроекта в федеральные и региональные органы государственной власти для сбора отзывов и замечаний. После того, как они будут получены, в понедельник 10 июня комитет на своем заседании рассмотрит законопроект в первом чтении, после чего он будет вынесен на рассмотрение на пленарном заседании Государственной Думы", - пояснили РИА Новости в комитете Госдумы по просвещению.

https://ria.ru/20240130/uchebniki-1924372561.html

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общество, россия, яна лантратова, валентина матвиенко, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, российская академия наук