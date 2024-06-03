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В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ - РИА Новости, 03.06.2024
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14:06 03.06.2024 (обновлено: 14:08 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/lantratova-1950167173.html
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ - РИА Новости, 03.06.2024
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ
В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T14:06
2024-06-03T14:08
общество
россия
яна лантратова
валентина матвиенко
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. "Я поддержу (законопроект – ред.). Я об этом выступала на трибуне, когда президент России Владимир Путин предложил вернуть академическую экспертизу школьных учебников. Но я предлагаю еще и академическую экспертизу образовательных программ, поэтому я, конечно, поддержу", - сказал Лантратова. Из электронной базы ГД следует, что палата может рассмотреть законопроект в июне. "Двадцать второго мая на своем заседании комитет по просвещению принял решение направить текст законопроекта в федеральные и региональные органы государственной власти для сбора отзывов и замечаний. После того, как они будут получены, в понедельник 10 июня комитет на своем заседании рассмотрит законопроект в первом чтении, после чего он будет вынесен на рассмотрение на пленарном заседании Государственной Думы", - пояснили РИА Новости в комитете Госдумы по просвещению.
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общество, россия, яна лантратова, валентина матвиенко, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, российская академия наук
Общество, Россия, Яна Лантратова, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
В Госдуме предлжили РАН провести экспертизу образовательных программ

В Госдуме предложили ввести академическую экспертизу школьных учебников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Яна Лантратова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Госдуме предлагают ввести академическую экспертизу не только школьных учебников, но и образовательных программ, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
В мае сенаторы во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко разработали и внесли в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.
«
"Я поддержу (законопроект – ред.). Я об этом выступала на трибуне, когда президент России Владимир Путин предложил вернуть академическую экспертизу школьных учебников. Но я предлагаю еще и академическую экспертизу образовательных программ, поэтому я, конечно, поддержу", - сказал Лантратова.
Из электронной базы ГД следует, что палата может рассмотреть законопроект в июне.
"Двадцать второго мая на своем заседании комитет по просвещению принял решение направить текст законопроекта в федеральные и региональные органы государственной власти для сбора отзывов и замечаний. После того, как они будут получены, в понедельник 10 июня комитет на своем заседании рассмотрит законопроект в первом чтении, после чего он будет вынесен на рассмотрение на пленарном заседании Государственной Думы", - пояснили РИА Новости в комитете Госдумы по просвещению.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников
30 января, 14:49
 
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваВалентина МатвиенкоВладимир ПутинГосдума РФСовет Федерации РФРоссийская академия наук
 
 
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