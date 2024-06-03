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"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России - РИА Новости, 03.06.2024
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13:39 03.06.2024 (обновлено: 15:32 03.06.2024)
https://ria.ru/20240603/lada--1950160747.html
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России - РИА Новости, 03.06.2024
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России
В мае продажи автомобилей Lada в России выросли более чем на 70 процентов в годовом выражении, а модель Vesta обновила исторический рекорд, сообщил "АвтоВАЗ". РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T13:39
2024-06-03T15:32
экономика
авто
россия
тольятти
ижевск
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мае продажи автомобилей Lada в России выросли более чем на 70 процентов в годовом выражении, а модель Vesta обновила исторический рекорд, сообщил "АвтоВАЗ". "По итогам мая 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц, что на 70,7 процента выше, чем в мае 2023 года. Всего за пять месяцев в России официальными дилерами Lada реализовано 177 927 автомобилей. Рост продаж составил 53,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — говорится в релизе. При этом продажи Lada Vesta в мае достигли 15 009 единиц — это самый высокий результат в истории этой модели. А всего за пять месяцев продано 51 768 Lada Vesta.Что касается самой продаваемой модели Lada Granta, то в мае ее продажи составили 18 023 автомобиля (плюс 5,8 процента в годовом выражении), а с начала года — 82 219 Lada Granta, на 1,1 процента выше показателя прошлого года. Кроме того, в мае "АвтоВАЗ" продал 3261 Niva Legend (плюс 10,7 процента в годовом выражении), а за пять месяцев — 19 870 (плюс 43,2 процента). Продажи Niva Travel выросли на 14,2 процента в годовом выражении — до 3919, а с начала года эту модель продали 21372 раз (плюс 20,2 процента). Коммерческих автомобилей Lada в мае продали 593 единицы (плюс 111,8 процента), за пять месяцев — 2475 (плюс 83,1 процента). Наибольшим спросом у покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в компании (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240521/lada-1947343305.html
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экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России

"АвтоВАЗ": продажи Lada в России в мае выросли на 70,7%, до 40,8 тысячи машин

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип LADA
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип LADA . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мае продажи автомобилей Lada в России выросли более чем на 70 процентов в годовом выражении, а модель Vesta обновила исторический рекорд, сообщил "АвтоВАЗ".
"По итогам мая 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц, что на 70,7 процента выше, чем в мае 2023 года. Всего за пять месяцев в России официальными дилерами Lada реализовано 177 927 автомобилей. Рост продаж составил 53,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — говорится в релизе.
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При этом продажи Lada Vesta в мае достигли 15 009 единиц — это самый высокий результат в истории этой модели. А всего за пять месяцев продано 51 768 Lada Vesta.
Что касается самой продаваемой модели Lada Granta, то в мае ее продажи составили 18 023 автомобиля (плюс 5,8 процента в годовом выражении), а с начала года — 82 219 Lada Granta, на 1,1 процента выше показателя прошлого года.
Кроме того, в мае "АвтоВАЗ" продал 3261 Niva Legend (плюс 10,7 процента в годовом выражении), а за пять месяцев — 19 870 (плюс 43,2 процента). Продажи Niva Travel выросли на 14,2 процента в годовом выражении — до 3919, а с начала года эту модель продали 21372 раз (плюс 20,2 процента).
Коммерческих автомобилей Lada в мае продали 593 единицы (плюс 111,8 процента), за пять месяцев — 2475 (плюс 83,1 процента). Наибольшим спросом у покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в компании (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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