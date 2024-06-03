https://ria.ru/20240603/lada--1950160747.html

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России - РИА Новости, 03.06.2024

"АвтоВАЗ" сообщил о рекордном росте продаж Lada в России

В мае продажи автомобилей Lada в России выросли более чем на 70 процентов в годовом выражении, а модель Vesta обновила исторический рекорд, сообщил "АвтоВАЗ". РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T13:39

2024-06-03T13:39

2024-06-03T15:32

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авто

россия

тольятти

ижевск

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В мае продажи автомобилей Lada в России выросли более чем на 70 процентов в годовом выражении, а модель Vesta обновила исторический рекорд, сообщил "АвтоВАЗ". "По итогам мая 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей Lada в России составили 40 813 единиц, что на 70,7 процента выше, чем в мае 2023 года. Всего за пять месяцев в России официальными дилерами Lada реализовано 177 927 автомобилей. Рост продаж составил 53,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — говорится в релизе. При этом продажи Lada Vesta в мае достигли 15 009 единиц — это самый высокий результат в истории этой модели. А всего за пять месяцев продано 51 768 Lada Vesta.Что касается самой продаваемой модели Lada Granta, то в мае ее продажи составили 18 023 автомобиля (плюс 5,8 процента в годовом выражении), а с начала года — 82 219 Lada Granta, на 1,1 процента выше показателя прошлого года. Кроме того, в мае "АвтоВАЗ" продал 3261 Niva Legend (плюс 10,7 процента в годовом выражении), а за пять месяцев — 19 870 (плюс 43,2 процента). Продажи Niva Travel выросли на 14,2 процента в годовом выражении — до 3919, а с начала года эту модель продали 21372 раз (плюс 20,2 процента). Коммерческих автомобилей Lada в мае продали 593 единицы (плюс 111,8 процента), за пять месяцев — 2475 (плюс 83,1 процента). Наибольшим спросом у покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в компании (67,69 процента) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи Lada в прошлом году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240521/lada-1947343305.html

https://ria.ru/20240513/tseny-1945740975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, тольятти, ижевск, автоваз, lada vesta