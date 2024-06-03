https://ria.ru/20240603/kursy-1950146806.html

Подведены итоги курсов цифровой грамотности для детей с нарушением зрения

Подведены итоги курсов цифровой грамотности для детей с нарушением зрения - РИА Новости, 03.06.2024

Подведены итоги курсов цифровой грамотности для детей с нарушением зрения

Представлены результаты года работы курсов цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики и новый раздел платформы, посвященный... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T16:00

2024-06-03T16:00

2024-06-03T16:00

общество

технологии

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Представлены результаты года работы курсов цифровой грамотности для детей и подростков с нарушениями зрения и моторики и новый раздел платформы, посвященный компьютерным играм для незрячих пользователей, сообщает пресс-служба билайна.За год работы материалами курсов воспользовались более 12 тысяч человек, почти семь тысяч из них полностью прошли курсы, 944 -получили персональную консультацию кураторов. Свыше 1,5 тысяч учителей, которые работают с детьми с инвалидностью, познакомились с материалами платформы для использования в своей дальнейшее работе.Помогающие цифровые технологии, представленные на платформе, помогают повысить качество жизни и самостоятельность незрячих пользователей: они позволяют безопасно передвигаться в городской среде, общаться в соцсетях, совершать покупки, контролировать финансы, повышают качество и скорость обучения – для всех этих задач незрячие эксперты разработали пошаговое руководство. Отдельными важными направлениями обучения стали обзоры наиболее подходящих с точки зрения доступности смартфонов на базе ОС Android, устройств с клавиатурой Брайля, а также доступных для незрячих пользователей музыкальных сервисов, говорится в сообщении.Гейминг — новое важное направление развития платформы. Обзор компьютерных игр для незрячих детей и подростков, подготовленный незрячими экспертами, появился на платформе в День защиты детей 1 июня 2024 года.В обзоре представлены игры для незрячих пользователей в различных игровых жанрах: стратегии, квесты, симуляторы. Обзор содержит подробное описание сюжета игры, важные ссылки для загрузки всех материалов, ссылки на сообщества, где можно будет пообщаться с опытными игроками. Материалы сопровождаются короткими роликами, иллюстрирующими то, как устроен игровой процесс, пояснили в пресс-службе.Оценку доступности провели для девяти игр российских и иностранных разработчиков, наиболее популярных среди незрячих детей и подростков по всему миру. Отбор игр для обзора проводился по нескольким основным критериям, в основе которых – влияние на развитие практических навыков у пользователя: пространственного, образного, логического и стратегического мышления, умения ориентироваться на местности, умения общаться и договариваться, быстроты реакции и принятия решений, оценки ситуации."Мы дополнили наш проект по обучению помогающим технологиям разделом про игры потому, что уверены, что игры – важная часть современного детства. Мы хотим, чтобы дети с инвалидностью имели возможность не только полноценно учиться и развиваться в нашем цифровом мире, но и играть в компьютерные и мобильные игры, общаться со сверстниками и быть полностью интегрированными в повседневную жизнь, без каких-либо барьеров среды и стереотипов со стороны общества. Результаты года работы проекта доказывают его востребованность, а отзывы самих участников – значимость и важность для жизни конкретных людей. Мы хотим, чтобы технологии были доступны тем, кому они нужнее всего и много делаем, чтобы это случилось", - приводятся в сообщении слова вице-президента по коммуникациям и устойчивому развитию билайна Софьи Ивановой.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, технологии, билайн, вымпелком