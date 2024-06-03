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В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3"
В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3" - РИА Новости, 03.06.2024
В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3"
Производство энергии на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановлено из-за неисправности турбины, сообщает в понедельник оператор TVO. РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T16:13
2024-06-03T16:13
2024-06-03T16:13
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Производство энергии на АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановлено из-за неисправности турбины, сообщает в понедельник оператор TVO. "Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано сегодня в 11.41 из-за неисправности турбины. В настоящее время ведется расследование", - сказано в публикации оператора в соцсети X. АЭС "Олкилуото" располагается в Западной Финляндии на побережье Ботнического залива Балтийского моря. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
https://ria.ru/20240603/zaes-1950155319.html
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финляндия, балтийское море, в мире
Финляндия, Балтийское море, В мире
В Финляндии из-за неисправности приостановили работу АЭС "Олкилуото-3"
TVO: из-за неисправной турбины приостановлена работа финской АЭС "Олкилуото-3"