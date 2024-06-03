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Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух - РИА Новости, 03.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 03.06.2024
https://ria.ru/20240603/donetsk-1950123185.html
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух - РИА Новости, 03.06.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух
Число пострадавших мирных жителей при украинском обстреле Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до двух, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:45
2024-06-03T11:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при украинском обстреле Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по улице Луговского в Петровском районе города из-за украинского обстрела утром ранена женщина 1967 года рождения. "Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в 07.00: на остановке "Брикетная фабрика" ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух

Представительство ДНР: в Донецке женщина пострадала при сбросе ВОП с дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при украинском обстреле Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по улице Луговского в Петровском районе города из-за украинского обстрела утром ранена женщина 1967 года рождения.
"Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в 07.00: на остановке "Брикетная фабрика" ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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