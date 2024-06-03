https://ria.ru/20240603/donetsk-1950123185.html

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух - РИА Новости, 03.06.2024

Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух

Число пострадавших мирных жителей при украинском обстреле Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до двух, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2024

2024-06-03T11:45

2024-06-03T11:45

2024-06-03T11:45

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при украинском обстреле Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по улице Луговского в Петровском районе города из-за украинского обстрела утром ранена женщина 1967 года рождения. "Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в 07.00: на остановке "Брикетная фабрика" ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия