https://ria.ru/20240603/donetsk-1950123185.html
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух - РИА Новости, 03.06.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух
Число пострадавших мирных жителей при украинском обстреле Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до двух, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.06.2024
2024-06-03T11:45
2024-06-03T11:45
2024-06-03T11:45
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
ДОНЕЦК, 3 июн – РИА Новости. Число пострадавших мирных жителей при украинском обстреле Петровского района Донецка в понедельник увеличилось до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что по улице Луговского в Петровском районе города из-за украинского обстрела утром ранена женщина 1967 года рождения. "Сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в 07.00: на остановке "Брикетная фабрика" ранена женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число пострадавших при украинском обстреле Донецка увеличилось до двух
Представительство ДНР: в Донецке женщина пострадала при сбросе ВОП с дрона ВСУ