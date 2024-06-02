https://ria.ru/20240602/ubiystvo-1950035904.html

Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой

Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой - РИА Новости, 02.06.2024

Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой

Двадцатипятилетий житель Петербурга зарезал свою девушку на даче в Курортном районе города, поранил ее подруг, а затем совершил самоубийство, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:57

2024-06-02T17:57

2024-06-02T17:57

происшествия

санкт-петербург

курортный район

зеленогорск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Двадцатипятилетий житель Петербурга зарезал свою девушку на даче в Курортном районе города, поранил ее подруг, а затем совершил самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "В ночь с 1 на 2 июня в Зеленогорске на улице Танкистов в ходе конфликта на почве неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков двадцатипятилетий житель Петербурга нанес множественные удары ножом своей девушке, она скончалась на месте. Также он поранил еще трех подруг, с которыми они все вместе отдыхали на даче", - рассказал источник. По словам собеседника агентства, затем парень совершил суицид. "Прибывшие на место медики зафиксировали смерть двух человек, еще трое госпитализированы с нетяжелыми ранениями", - сказал он. По информации источника, следственными органами возбуждено уголовное дело по п. ч.2 ст.105 (Убийство) УК РФ. Официальным подтверждением этой информации на данный момент РИА Новости не обладает.

https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html

https://ria.ru/20240516/moskva-1946483780.html

санкт-петербург

курортный район

зеленогорск

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происшествия, санкт-петербург, курортный район, зеленогорск