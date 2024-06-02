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Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой - РИА Новости, 02.06.2024
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17:57 02.06.2024
https://ria.ru/20240602/ubiystvo-1950035904.html
Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой
Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой - РИА Новости, 02.06.2024
Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой
Двадцатипятилетий житель Петербурга зарезал свою девушку на даче в Курортном районе города, поранил ее подруг, а затем совершил самоубийство, сообщил РИА... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T17:57
2024-06-02T17:57
происшествия
санкт-петербург
курортный район
зеленогорск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Двадцатипятилетий житель Петербурга зарезал свою девушку на даче в Курортном районе города, поранил ее подруг, а затем совершил самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "В ночь с 1 на 2 июня в Зеленогорске на улице Танкистов в ходе конфликта на почве неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков двадцатипятилетий житель Петербурга нанес множественные удары ножом своей девушке, она скончалась на месте. Также он поранил еще трех подруг, с которыми они все вместе отдыхали на даче", - рассказал источник. По словам собеседника агентства, затем парень совершил суицид. "Прибывшие на место медики зафиксировали смерть двух человек, еще трое госпитализированы с нетяжелыми ранениями", - сказал он. По информации источника, следственными органами возбуждено уголовное дело по п. ч.2 ст.105 (Убийство) УК РФ. Официальным подтверждением этой информации на данный момент РИА Новости не обладает.
https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html
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санкт-петербург
курортный район
зеленогорск
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, зеленогорск
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район, Зеленогорск
Источник: в Петербурге мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой

В Курортном районе Петербурга мужчина зарезал свою девушку и покончил с собой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Двадцатипятилетий житель Петербурга зарезал свою девушку на даче в Курортном районе города, поранил ее подруг, а затем совершил самоубийство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В ночь с 1 на 2 июня в Зеленогорске на улице Танкистов в ходе конфликта на почве неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков двадцатипятилетий житель Петербурга нанес множественные удары ножом своей девушке, она скончалась на месте. Также он поранил еще трех подруг, с которыми они все вместе отдыхали на даче", - рассказал источник.
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По словам собеседника агентства, затем парень совершил суицид. "Прибывшие на место медики зафиксировали смерть двух человек, еще трое госпитализированы с нетяжелыми ранениями", - сказал он.
По информации источника, следственными органами возбуждено уголовное дело по п. ч.2 ст.105 (Убийство) УК РФ.
Официальным подтверждением этой информации на данный момент РИА Новости не обладает.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный районЗеленогорск
 
 
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