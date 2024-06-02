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В Москве создали самую маленькую схему метро в мире
В Москве создали самую маленькую схему метро в мире - РИА Новости, 02.06.2024
В Москве создали самую маленькую схему метро в мире
В Москве создали самую маленькаю в мире схему метро — размером два квадратных сантиметра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:54
2024-06-02T14:54
2024-06-02T15:54
общество
москва
сергей собянин
московский физико-технический институт
московское центральное кольцо (мцк)
московский метрополитен
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве создали самую маленькаю в мире схему метро — размером два квадратных сантиметра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет ее транспортный аналог: представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД", — рассказал он.При создании карты специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии и закрепили рисунок золотым напылением. Размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро. А размер названий станций составляет 15 микрон, или 0,015 миллиметра. Увидеть самую маленькую схему метро можно увидеть в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле "Деловой центр".
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общество, москва, сергей собянин, московский физико-технический институт, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московский физико-технический институт, Московское центральное кольцо (МЦК), Московский метрополитен
В Москве создали самую маленькую схему метро в мире
Собянин: в Москве создали схему метро размером два квадратных сантиметра