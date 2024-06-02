https://ria.ru/20240602/skhema-1950014391.html

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире - РИА Новости, 02.06.2024

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире

В Москве создали самую маленькаю в мире схему метро — размером два квадратных сантиметра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:54

2024-06-02T14:54

2024-06-02T15:54

общество

москва

сергей собянин

московский физико-технический институт

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Москве создали самую маленькаю в мире схему метро — размером два квадратных сантиметра, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. "Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет ее транспортный аналог: представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД", — рассказал он.При создании карты специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии и закрепили рисунок золотым напылением. Размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро. А размер названий станций составляет 15 микрон, или 0,015 миллиметра. Увидеть самую маленькую схему метро можно увидеть в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле "Деловой центр".

https://ria.ru/20240215/karlson-1927468994.html

москва

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общество, москва, сергей собянин, московский физико-технический институт, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен