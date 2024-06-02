Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области загорелись три жилых дома - РИА Новости, 02.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 02.06.2024 (обновлено: 15:27 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/pozhar-1950016342.html
В Тюменской области загорелись три жилых дома
В Тюменской области загорелись три жилых дома - РИА Новости, 02.06.2024
В Тюменской области загорелись три жилых дома
Под Тюменью в деревне Дударева пожар с хозпостроек перекинулся на три жилых дома, предварительная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:07
2024-06-02T15:27
происшествия
жилье
тюменская область
тюмень
тюменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950016203_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e73af971be831463283c78635f0bbadb.jpg
ТЮМЕНЬ, 2 июн - РИА Новости. Под Тюменью в деревне Дударева пожар с хозпостроек перекинулся на три жилых дома, предварительная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. "Сегодня в половине четвертого дня поступило сообщение о пожаре надворной постройки на улице Боровой в деревне Дударева Тюменского района. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома… Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Сведений о погибших, пострадавших не поступало", - указано в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара задействовано девять единиц техники и тридцать сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области.
https://ria.ru/20240602/pozhar-1949998105.html
тюменская область
тюмень
тюменский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1950016203_0:0:768:576_1920x0_80_0_0_85e96422f47e23f98cf822df0a7c2ae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, тюменская область, тюмень, тюменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Тюменская область, Тюмень, Тюменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области загорелись три жилых дома

В тюменской деревне Дударева загорелись три жилых дома на площади 500 кв метров

© Фото : МЧС Тюменской области/TelegramПожар в деревне Дударева Тюменского района
Пожар в деревне Дударева Тюменского района - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : МЧС Тюменской области/Telegram
Пожар в деревне Дударева Тюменского района
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 июн - РИА Новости. Под Тюменью в деревне Дударева пожар с хозпостроек перекинулся на три жилых дома, предварительная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
"Сегодня в половине четвертого дня поступило сообщение о пожаре надворной постройки на улице Боровой в деревне Дударева Тюменского района. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома… Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Сведений о погибших, пострадавших не поступало", - указано в сообщении.
Отмечается, что в тушении пожара задействовано девять единиц техники и тридцать сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Место пожара в лесничестве в Ростовской области
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 122 гектаров
13:06
 
ПроисшествияЖильеТюменская областьТюменьТюменский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала