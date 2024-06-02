https://ria.ru/20240602/pozhar-1950016342.html

В Тюменской области загорелись три жилых дома

В Тюменской области загорелись три жилых дома - РИА Новости, 02.06.2024

В Тюменской области загорелись три жилых дома

Под Тюменью в деревне Дударева пожар с хозпостроек перекинулся на три жилых дома, предварительная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T15:07

2024-06-02T15:07

2024-06-02T15:27

происшествия

жилье

тюменская область

тюмень

тюменский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 2 июн - РИА Новости. Под Тюменью в деревне Дударева пожар с хозпостроек перекинулся на три жилых дома, предварительная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. "Сегодня в половине четвертого дня поступило сообщение о пожаре надворной постройки на улице Боровой в деревне Дударева Тюменского района. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома… Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Сведений о погибших, пострадавших не поступало", - указано в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара задействовано девять единиц техники и тридцать сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области.

https://ria.ru/20240602/pozhar-1949998105.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, тюменская область, тюмень, тюменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)