https://ria.ru/20240602/pozhar-1950016342.html
В Тюменской области загорелись три жилых дома
В Тюменской области загорелись три жилых дома - РИА Новости, 02.06.2024
В Тюменской области загорелись три жилых дома
Под Тюменью в деревне Дударева пожар с хозпостроек перекинулся на три жилых дома, предварительная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T15:07
2024-06-02T15:07
2024-06-02T15:27
происшествия
жилье
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тюмень
тюменский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 2 июн - РИА Новости. Под Тюменью в деревне Дударева пожар с хозпостроек перекинулся на три жилых дома, предварительная площадь возгорания составляет 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. "Сегодня в половине четвертого дня поступило сообщение о пожаре надворной постройки на улице Боровой в деревне Дударева Тюменского района. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома… Предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Сведений о погибших, пострадавших не поступало", - указано в сообщении. Отмечается, что в тушении пожара задействовано девять единиц техники и тридцать сотрудников Главного управления МЧС России по Тюменской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, тюменская область, тюмень, тюменский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Тюменская область, Тюмень, Тюменский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюменской области загорелись три жилых дома
В тюменской деревне Дударева загорелись три жилых дома на площади 500 кв метров