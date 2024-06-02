https://ria.ru/20240602/natsproekty-1950000592.html
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов - РИА Новости, 02.06.2024
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видео, которое журналист Павел... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:18
2024-06-02T13:18
2024-06-02T14:17
россия
павел зарубин
михаил мишустин
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видео, которое журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Конечно, реалистично", — сказал глава правительства.Он отметил, что и президент при работе над посланием Федеральному собранию, и правительство вслед за ним практически занимались стратегическим планированием на шесть лет.К сентябрю правительство в деталях сделает доклад по формированию всех новых нацпроектов на ближайшую шестилетку, добавил Мишустин."По мероприятиям, по финансовым ресурсам и, скажем так, по дефицитам, по рискам, которые могут быть. Но в целом мы считаем, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов содержанием, будут решаться эффективно", — сказал он, отметив, что в ближайшие два месяца пройдет целая серия стратегических сессий правительства.Новые нацпроектыПрезидент Владимир Путин 29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию, в котором объявил о запуске новых национальных проектов — "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".Первый из них предусматривает постоянную работу по повышению качества жизни семей с детьми. В России запустят новую программу по охране материнства и сбережению репродуктивного здоровья женщин, продлят некоторые уже действующие программы, а регионам, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, выделят не менее 75 миллиардов рублей в течение шести лет на решение этой проблемы.В соответствии с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь" к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, в дальнейшем — выйти на показатель в 80 лет.Проект "Молодежь России" посвящен поддержке молодых россиян. Он консолидирует позитивный опыт в сфере молодежной политики. А нацпроект "Кадры" направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики — нехватку специалистов."Экономика данных" позволит к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели выделят 700 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240529/mishustin-1949195452.html
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945121605.html
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930352600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, павел зарубин, михаил мишустин, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Павел Зарубин, Михаил Мишустин, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Мишустин ответил на вопрос о реалистичности выполнения новых нацпроектов
Мишустин: выполнение нацпроектов реалистично даже в условиях давления Запада
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Выполнение новых нацпроектов реалистично даже в условиях западного давления на Россию, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видео
, которое журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
"Конечно, реалистично", — сказал глава правительства.
Он отметил, что и президент при работе над посланием Федеральному собранию, и правительство вслед за ним практически занимались стратегическим планированием на шесть лет.
К сентябрю правительство в деталях сделает доклад по формированию всех новых нацпроектов на ближайшую шестилетку, добавил Мишустин.
«
"По мероприятиям, по финансовым ресурсам и, скажем так, по дефицитам, по рискам, которые могут быть. Но в целом мы считаем, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов содержанием, будут решаться эффективно", — сказал он, отметив, что в ближайшие два месяца пройдет целая серия стратегических сессий правительства.
Президент Владимир Путин
29 февраля выступил с посланием Федеральному собранию, в котором объявил о запуске новых национальных проектов — "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".
Первый из них предусматривает постоянную работу по повышению качества жизни семей с детьми. В России запустят новую программу по охране материнства и сбережению репродуктивного здоровья женщин, продлят некоторые уже действующие программы, а регионам, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, выделят не менее 75 миллиардов рублей в течение шести лет на решение этой проблемы.
В соответствии с нацпроектом "Продолжительная и активная жизнь" к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, в дальнейшем — выйти на показатель в 80 лет.
Проект "Молодежь России" посвящен поддержке молодых россиян. Он консолидирует позитивный опыт в сфере молодежной политики. А нацпроект "Кадры" направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики — нехватку специалистов.
"Экономика данных" позволит к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели выделят 700 миллиардов рублей.