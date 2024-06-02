https://ria.ru/20240602/maldivy-1950030847.html

Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам - РИА Новости, 02.06.2024

Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

Правительство Мальдив приняло решение запретить въезд в страну по израильским паспортам на фоне растущего общественного возмущения по поводу атак израильских... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T17:12

2024-06-02T17:12

2024-06-02T17:13

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн - РИА Новости. Правительство Мальдив приняло решение запретить въезд в страну по израильским паспортам на фоне растущего общественного возмущения по поводу атак израильских сил на сектор Газа, сообщает издание Sun. "Кабинет министров решил сегодня внести поправки в законодательство, необходимые для того, чтобы как можно скорее запретить въезд на Мальдивы по израильским паспортам", - заявил в воскресенье вечером министр внутренних дел Али Ихусан. По его словам, решение было принято на заседании кабинета министров, состоявшемся ранее в тот же день. Как отметил министр, для ускорения реализации этого решения кабинет министров создал специальный комитет, в состав которого вошли глава МВД, генеральный прокурор и министры экономики, туризма и иностранных дел. Кабинет министров также решил назначить специального посланника президента для исследования областей, в которых Палестине требуется поддержка со стороны Мальдив, провести сбор средств для помощи палестинцам через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), провести общенациональный митинг под лозунгом "Мальдивцы в солидарности с Палестиной", а также переговоры с другими мусульманскими странами для ускорения решения палестинского конфликта. Решение правительства Мальдив о запрете израильских паспортов было принято после того, как депутат от главной оппозиционной Мальдивской демократической партии Микаил Ахмед Насим на прошлой неделе представил поправку к закону об иммиграции, запрещающую въезд израильским гражданам. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала о сбросе листовок с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться перед планируемой операцией. Радиостанция Kan 10 мая сообщила, что узкий военный кабинет министров Израиля одобрил расширение наземной операции в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240602/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240523/zapad-1947728593.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

мальдивы

израиль

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мальдивы, израиль, рафах (провинция), оон, хамас