https://ria.ru/20240602/konflikt-1950002082.html
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера - РИА Новости Спорт, 02.06.2024
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера
Грозненский "Ахмат" не имеет конфликта с коллегами из Казахстана из-за ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера национальной команды этой страны, заявил... РИА Новости Спорт, 02.06.2024
2024-06-02T13:30:00+03:00
2024-06-02T13:30:00+03:00
2024-06-02T13:33:00+03:00
футбол
спорт
казахстан
магомед адиев
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871666460_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_6f86ff4b3ec1b67e1234eb6c792a8c3f.jpg
https://ria.ru/20240602/dzyuba-1949997281.html
казахстан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871666460_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_fb17d5ec7927ea92913838f1375487ab.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, казахстан, магомед адиев, ахмат
Футбол, Спорт, Казахстан, Магомед Адиев, Ахмат
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера
Айдамиров: у "Ахмата" нет конфликта с коллегами из Казахстана из-за Адиева