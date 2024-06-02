Рейтинг@Mail.ru
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера
Футбол
 
13:30 02.06.2024
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера
Грозненский "Ахмат" не имеет конфликта с коллегами из Казахстана из-за ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера национальной команды этой страны, заявил... РИА Новости Спорт, 02.06.2024
В "Ахмате" опровергли информацию о конфликте с Казахстаном из-за тренера

Айдамиров: у "Ахмата" нет конфликта с коллегами из Казахстана из-за Адиева

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости, Сергей Фукс. Грозненский "Ахмат" не имеет конфликта с коллегами из Казахстана из-за ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера национальной команды этой страны, заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
С апреля 46-летний Адиев совмещал работу в сборной Казахстана с должностью главного тренера "Ахмата". 31 мая он покинул казахстанскую команду по семейным обстоятельствам, а позднее согласовал контракт с грозненским футбольным клубом на три года.
«
"Конфликта с коллегами из Казахстана у нас нет, тренера мы не уводили. У нас хорошие отношения с президентом Казахстанской федерации футбола и в целом с Казахстаном. Мы нашли взаимопонимание и остались друзьями", - сказал Айдамиров.
