https://ria.ru/20240602/islandiya-1950009882.html

Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии

Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии - РИА Новости, 02.06.2024

Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии

Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV по последним результатам подсчета голосов на всеобщих... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T14:31

2024-06-02T14:31

2024-06-02T14:32

в мире

исландия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV по последним результатам подсчета голосов на всеобщих выборах. "RUV заявляет, что Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По последним данным избиркома, которые приводит телерадиокомпания на 13.13 мск., Томасдоттир набрала 34,3% голосов по всей стране. На втором месте находится бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2% голосов. Якобсдоттир в интервью RUV поздравила Томасдоттир с приближающейся победой и заявила, что та будет хорошим президентом.

https://ria.ru/20240601/islandiya-1949402325.html

исландия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, исландия