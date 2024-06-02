https://ria.ru/20240602/islandiya-1950009882.html
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии - РИА Новости, 02.06.2024
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии
Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV по последним результатам подсчета голосов на всеобщих... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:31
2024-06-02T14:31
2024-06-02T14:32
в мире
исландия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV по последним результатам подсчета голосов на всеобщих выборах. "RUV заявляет, что Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По последним данным избиркома, которые приводит телерадиокомпания на 13.13 мск., Томасдоттир набрала 34,3% голосов по всей стране. На втором месте находится бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2% голосов. Якобсдоттир в интервью RUV поздравила Томасдоттир с приближающейся победой и заявила, что та будет хорошим президентом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исландия
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии
RUV: предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV
по последним результатам подсчета голосов на всеобщих выборах.
"RUV заявляет, что Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
По последним данным избиркома, которые приводит телерадиокомпания на 13.13 мск., Томасдоттир набрала 34,3% голосов по всей стране. На втором месте находится бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2% голосов.
Якобсдоттир в интервью RUV поздравила Томасдоттир с приближающейся победой и заявила, что та будет хорошим президентом.