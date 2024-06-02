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Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии - РИА Новости, 02.06.2024
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14:31 02.06.2024 (обновлено: 14:32 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/islandiya-1950009882.html
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии - РИА Новости, 02.06.2024
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии
Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV по последним результатам подсчета голосов на всеобщих... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T14:31
2024-06-02T14:32
в мире
исландия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV по последним результатам подсчета голосов на всеобщих выборах. "RUV заявляет, что Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По последним данным избиркома, которые приводит телерадиокомпания на 13.13 мск., Томасдоттир набрала 34,3% голосов по всей стране. На втором месте находится бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2% голосов. Якобсдоттир в интервью RUV поздравила Томасдоттир с приближающейся победой и заявила, что та будет хорошим президентом.
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в мире, исландия
В мире, Исландия
Стало известно, кто будет следующим президентом Исландии

RUV: предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии

© AFP 2024 / Halldor KolbeinsКандидат в президенты Исландии Халла Томасдоттир
Кандидат в президенты Исландии Халла Томасдоттир - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AFP 2024 / Halldor Kolbeins
Кандидат в президенты Исландии Халла Томасдоттир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Предприниматель Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии, сообщает телерадиокомпания RUV по последним результатам подсчета голосов на всеобщих выборах.
"RUV заявляет, что Халла Томасдоттир станет следующим президентом Исландии", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
По последним данным избиркома, которые приводит телерадиокомпания на 13.13 мск., Томасдоттир набрала 34,3% голосов по всей стране. На втором месте находится бывшая премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир с 25,2% голосов.
Якобсдоттир в интервью RUV поздравила Томасдоттир с приближающейся победой и заявила, что та будет хорошим президентом.
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