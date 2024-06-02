https://ria.ru/20240602/gimnaziya-1949996734.html

В Орловской области построили православную гимназию

В Орловской области построили православную гимназию - РИА Новости, 02.06.2024

В Орловской области построили православную гимназию

В день защиты детей состоялось торжественное открытие православной гимназии имени П.А. Столыпина, построенной по инициативе, благословению и молитвенной... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T13:00

2024-06-02T13:00

2024-06-02T13:01

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МОСКВА, 2 июн — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В день защиты детей состоялось торжественное открытие православной гимназии имени П.А. Столыпина, построенной по инициативе, благословению и молитвенной поддержке духовника Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия. Гимназия – сердце общественно-просветительского комплекса "Орловский колос". Открыли образовательное учреждение генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, владелец Группы компаний "РЕГИОН" Сергей Судариков, старший вице-президент АФК "Система" Али Узденов, полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Во многом благодаря их поддержке, непосредственному участию стало возможным создание такого уникального образовательного центра. Госкомпания "Россети" в кратчайшие сроки обеспечила электроснабжение одного из крупнейших общественно-просветительских православных комплексов России, а также построила на базе гимназии профильный энергокампус. Это новейшее образовательное пространство, которое позволит готовить будущих энергетиков начиная с 1 класса. Генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский в приветственном слове от имени руководителя Группы компаний Андрея Рюмина поздравил всех с этим светлым, знаковым событием и пожелал успехов на пути к новым знаниям. "Дети – это будущее, и важнейшая миссия нас, взрослых, заключается в обучении и воспитании молодежи. Пусть каждый ребенок "зажжет свою первую лампочку", а в будущем станет достойным человеком и настоящим профессионалом. В добрый путь!" – отметил Игорь Маковский. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

https://ria.ru/20240222/fizkultura-1928971342.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пресс-релизы