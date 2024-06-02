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В Орловской области построили православную гимназию - РИА Новости, 02.06.2024
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13:00 02.06.2024 (обновлено: 13:01 02.06.2024)
https://ria.ru/20240602/gimnaziya-1949996734.html
В Орловской области построили православную гимназию
В Орловской области построили православную гимназию - РИА Новости, 02.06.2024
В Орловской области построили православную гимназию
В день защиты детей состоялось торжественное открытие православной гимназии имени П.А. Столыпина, построенной по инициативе, благословению и молитвенной... РИА Новости, 02.06.2024
2024-06-02T13:00
2024-06-02T13:01
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МОСКВА, 2 июн — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В день защиты детей состоялось торжественное открытие православной гимназии имени П.А. Столыпина, построенной по инициативе, благословению и молитвенной поддержке духовника Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия. Гимназия – сердце общественно-просветительского комплекса "Орловский колос". Открыли образовательное учреждение генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, владелец Группы компаний "РЕГИОН" Сергей Судариков, старший вице-президент АФК "Система" Али Узденов, полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Во многом благодаря их поддержке, непосредственному участию стало возможным создание такого уникального образовательного центра. Госкомпания "Россети" в кратчайшие сроки обеспечила электроснабжение одного из крупнейших общественно-просветительских православных комплексов России, а также построила на базе гимназии профильный энергокампус. Это новейшее образовательное пространство, которое позволит готовить будущих энергетиков начиная с 1 класса. Генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский в приветственном слове от имени руководителя Группы компаний Андрея Рюмина поздравил всех с этим светлым, знаковым событием и пожелал успехов на пути к новым знаниям. "Дети – это будущее, и важнейшая миссия нас, взрослых, заключается в обучении и воспитании молодежи. Пусть каждый ребенок "зажжет свою первую лампочку", а в будущем станет достойным человеком и настоящим профессионалом. В добрый путь!" – отметил Игорь Маковский. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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пресс-релизы
Пресс-релизы

В Орловской области построили православную гимназию

© Фото : ПАО "Россети центр"Открытие гимназии имени Петра Столыпина в Орловской области
Открытие гимназии имени Петра Столыпина в Орловской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Фото : ПАО "Россети центр"
Открытие гимназии имени Петра Столыпина в Орловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — Пресс-служба ПАО "Россети Центр". В день защиты детей состоялось торжественное открытие православной гимназии имени П.А. Столыпина, построенной по инициативе, благословению и молитвенной поддержке духовника Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия. Гимназия – сердце общественно-просветительского комплекса "Орловский колос".
Открыли образовательное учреждение генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, владелец Группы компаний "РЕГИОН" Сергей Судариков, старший вице-президент АФК "Система" Али Узденов, полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Во многом благодаря их поддержке, непосредственному участию стало возможным создание такого уникального образовательного центра.
Госкомпания "Россети" в кратчайшие сроки обеспечила электроснабжение одного из крупнейших общественно-просветительских православных комплексов России, а также построила на базе гимназии профильный энергокампус. Это новейшее образовательное пространство, которое позволит готовить будущих энергетиков начиная с 1 класса. Генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский в приветственном слове от имени руководителя Группы компаний Андрея Рюмина поздравил всех с этим светлым, знаковым событием и пожелал успехов на пути к новым знаниям.
"Дети – это будущее, и важнейшая миссия нас, взрослых, заключается в обучении и воспитании молодежи. Пусть каждый ребенок "зажжет свою первую лампочку", а в будущем станет достойным человеком и настоящим профессионалом. В добрый путь!" – отметил Игорь Маковский.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
Год физкультуры открыли в Россети Центр и Россети Центр и Приволжье - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Год физкультуры открыли в "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
22 февраля, 13:38
 
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