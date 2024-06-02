https://ria.ru/20240602/bosniya-1949964384.html

Власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Киеву, заявил Додик

Власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Киеву, заявил Додик - РИА Новости, 02.06.2024

Власти Боснии и Герцеговины перепродают оружие Киеву, заявил Додик

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) поставляют оружие Киеву, перепродавая его через цепочку посредников, заявил в... РИА Новости, 02.06.2024

2024-06-02T07:36

2024-06-02T07:36

2024-06-02T10:46

в мире

украина

республика сербская

федерация боснии и герцеговины

милорад додик

нато

вооруженные силы украины

босния и герцеговина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874133770_0:193:3117:1946_1920x0_80_0_0_f5f85ee0f6615d04974b3739818c5ac8.jpg

БЕЛГРАД, 2 июн — РИА Новости. Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) поставляют оружие Киеву, перепродавая его через цепочку посредников, заявил в интервью РИА Новости президент Республики Сербской (другой части БиГ) Милорад Додик. "Мы можем видеть, что куда поставляется, и следить за этим. Крупнейшие заказчики в последнее время — страны НАТО, а также страны, относящиеся к арабскому миру. Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук — из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда — на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи", — сказал он. Политик пояснил, что оборонные предприятия на территории Федерации БиГ контролирует НАТО. "В последнее время правительство Федерации БиГ, их собственник, согласилось с тем, чтобы в число владельцев вошли американские фонды. Это говорит о том, что они хотят развить и усилить этот момент", — добавил Додик.Он подчеркнул, что, хотя Республика Сербская не может существенно повлиять на ситуацию, но она получает информацию и препятствует прямым поставкам на Украину.В марте министр внешней торговли и экономических связей БИГ Сташа Кошарац (представитель Республики Сербской) потребовал от властей Федерации БиГ провести проверку на оборонных предприятиях Pretis и BNT Novi Travnik. Тогда в интернете появились фотографии солдат ВСУ с боеприпасами боснийского производства для минометов калибра 82 и 120 миллиметров. Требование о проверке в Федерации БИГ проигнорировали. Кроме того, министр обороны БиГ Зукан Хелез упоминал, что в Федерации БиГ производят дроны-камикадзе для поставок на Украину. На просьбу министра безопасности серба Ненада Нешича объяснить, о каких предприятиях идет речь, он не ответил.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

украина

республика сербская

федерация боснии и герцеговины

босния и герцеговина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, республика сербская, федерация боснии и герцеговины, милорад додик, нато, вооруженные силы украины, босния и герцеговина, киев