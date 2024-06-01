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Депутат ГД прокомментировал действия Фонда Клуни в отношении журналистов
Депутат ГД прокомментировал действия Фонда Клуни в отношении журналистов - РИА Новости, 01.06.2024
Депутат ГД прокомментировал действия Фонда Клуни в отношении журналистов
Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил в Telegram-канале комиссии, что РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T11:25
2024-06-01T11:25
2024-06-01T12:32
василий пискарев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил в Telegram-канале комиссии, что подлые действия американской НПО в отношении наших журналистов не останутся без ответа."Что касается подлых действий американской НПО в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа. Рассмотрим возможность признания деятельности данной организации и ее последователей нежелательной в России. Механизмы противодействия незаконным санкциям против наших журналистов и СМИ также предусмотрены нашим законодательством, и они могут быть задействованы в качестве ответных мер", - приводятся слова Пискарёва.Пискарев, говоря о готовящихся по инициативе США репрессиях в отношении российских журналистов, отметил, что поджигателей войны надо искать не в московских редакциях, а за океаном.
https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html
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василий пискарев, госдума рф, россия, сша
Василий Пискарев, Госдума РФ, Россия, США
Депутат ГД прокомментировал действия Фонда Клуни в отношении журналистов
Пискарев: репрессии в отношении наших журналистов не останутся без ответа