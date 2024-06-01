https://ria.ru/20240601/zatoplenie-1949847538.html

В Курганской области 43 жилых дома остаются затопленными

В Курганской области 43 жилых дома остаются затопленными - РИА Новости, 01.06.2024

В Курганской области 43 жилых дома остаются затопленными

В Курганской области число подтопленных жилых домов составляет 43, дачных домов - 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T11:07

2024-06-01T11:07

2024-06-01T11:08

происшествия

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июн – РИА Новости. В Курганской области число подтопленных жилых домов составляет 43, дачных домов - 598, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 31 мая оставались подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог. "По состоянию на 1 июня в Курганской области остаются подтопленными в 3 муниципальных образованиях, в 1 населенном пункте 43 жилых и 598 дачных домов, 4 низководных моста и 2 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС России продолжают работы на подтопленных территориях Зауралья, уточняется в сообщении. Так, за сутки спасатели МЧС России откачали 10 тысяч кубометров воды с 7 придомовых и открытых территорий, провели специальную обработку 99 домов, 133 придомовых территорий, поясняется в сообщении. В Курганской области с 8 апреля введён режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240523/vyplaty-1947777355.html

https://ria.ru/20240517/minzdrav-1946718643.html

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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024