https://ria.ru/20240601/sudan-1949838984.html

Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол

Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол - РИА Новости, 01.06.2024

Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол

Национальная армия Судана перехватила инициативу в войне в стране у Сил быстрого реагирования, рассказал в интервью РИА Новости суданский посол в Москве... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:45

2024-06-01T09:45

2024-06-01T10:35

судан

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Национальная армия Судана перехватила инициативу в войне в стране у Сил быстрого реагирования, рассказал в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Если взглянуть на всю картину войны, то в начале Национальная армия находилась в оборонительной ситуации, потому что на них нападали ополченцы. Сейчас ситуация обратная: Национальная армия действует наступательно, а не оборонительно. У них есть четкий план по искоренению сил СБР", - сказал посол. Он подчеркнул, что Национальная армия Судана сегодня берет контроль в свои руки и атакует силы СБР по всей стране. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>

https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html

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судан, в мире