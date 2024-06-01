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Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол - РИА Новости, 01.06.2024
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09:45 01.06.2024 (обновлено: 10:35 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/sudan-1949838984.html
Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол
Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол - РИА Новости, 01.06.2024
Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол
Национальная армия Судана перехватила инициативу в войне в стране у Сил быстрого реагирования, рассказал в интервью РИА Новости суданский посол в Москве... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:45
2024-06-01T10:35
судан
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Национальная армия Судана перехватила инициативу в войне в стране у Сил быстрого реагирования, рассказал в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж. "Если взглянуть на всю картину войны, то в начале Национальная армия находилась в оборонительной ситуации, потому что на них нападали ополченцы. Сейчас ситуация обратная: Национальная армия действует наступательно, а не оборонительно. У них есть четкий план по искоренению сил СБР", - сказал посол. Он подчеркнул, что Национальная армия Судана сегодня берет контроль в свои руки и атакует силы СБР по всей стране. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа &gt;&gt;
https://ria.ru/20240601/sudan-1949834975.html
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судан, в мире
Судан, В мире
Нацармия Судана перехватила инициативу в конфликте в стране, сообщил посол

Посол Сиррадж: Национальная армия Судана перехватила инициативу в войне

© РИА Новости / Салих Башир | Перейти в медиабанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Салих Башир
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Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Национальная армия Судана перехватила инициативу в войне в стране у Сил быстрого реагирования, рассказал в интервью РИА Новости суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж.
"Если взглянуть на всю картину войны, то в начале Национальная армия находилась в оборонительной ситуации, потому что на них нападали ополченцы. Сейчас ситуация обратная: Национальная армия действует наступательно, а не оборонительно. У них есть четкий план по искоренению сил СБР", - сказал посол.
Посол Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Посол Судана попросил о помощи в восстановлении страны после войны
Вчера, 09:14
Он подчеркнул, что Национальная армия Судана сегодня берет контроль в свои руки и атакует силы СБР по всей стране.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.
Читайте полный текст интервью Мохаммеда Сирраджа >>
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Судане за год конфликта погибли более 13 тысяч человек
15 апреля, 04:02
 
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