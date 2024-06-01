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Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа
Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа - РИА Новости, 01.06.2024
Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа
Дети в США знают более четырех тысяч гендерных (половых) идентичностей, но не умеют читать или считать на фоне текущей политики в стране, такое мнение выразил... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:42
2024-06-01T10:42
2024-06-01T10:45
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дети в США знают более четырех тысяч гендерных (половых) идентичностей, но не умеют читать или считать на фоне текущей политики в стране, такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп младший утверждает, что многие проблемы в разных сферах произошли из-за "апатии" общества, особенно его консервативных представителей. По его словам, "левые" контролируют все крупные социальные институты, например, сферу образования. "Когда наши дети заканчивают школу, никто из них не умеют читать и решать примеры, зато знают о 4376 гендерных идентичностей", - отметил Трамп младший, добавив, что пока он говорил на интервью, в США уже могли появиться "еще 15 половых идентичностей". Трамп младший призвал быть более вовлеченным в разные сферы, чтобы сохранить "будущее США".
https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949843294.html
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сша, дональд трамп, в мире, образование
США, Дональд Трамп, В мире, Образование
Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа
Трамп младший: дети в США, знают более 4 тысяч гендеров, но не умеют читать
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дети в США знают более четырех тысяч гендерных (половых) идентичностей, но не умеют читать или считать на фоне текущей политики в стране, такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп младший утверждает, что многие проблемы в разных сферах произошли из-за "апатии" общества, особенно его консервативных представителей. По его словам, "левые" контролируют все крупные социальные институты, например, сферу образования.
"Когда наши дети заканчивают школу, никто из них не умеют читать и решать примеры, зато знают о 4376 гендерных идентичностей", - отметил Трамп младший, добавив, что пока он говорил на интервью, в США уже могли появиться "еще 15 половых идентичностей".
Трамп младший призвал быть более вовлеченным в разные сферы, чтобы сохранить "будущее США".