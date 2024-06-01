https://ria.ru/20240601/ssha-1949844708.html

Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа

Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа - РИА Новости, 01.06.2024

Дети в США, оканчивая школу, знают 4 тысячи гендеров, заявил сын Трампа

Дети в США знают более четырех тысяч гендерных (половых) идентичностей, но не умеют читать или считать на фоне текущей политики в стране, такое мнение выразил... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:42

2024-06-01T10:42

2024-06-01T10:45

сша

дональд трамп

в мире

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868425197_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_b00959523f2f7217c8632056b479cf2f.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дети в США знают более четырех тысяч гендерных (половых) идентичностей, но не умеют читать или считать на фоне текущей политики в стране, такое мнение выразил сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп младший. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп младший утверждает, что многие проблемы в разных сферах произошли из-за "апатии" общества, особенно его консервативных представителей. По его словам, "левые" контролируют все крупные социальные институты, например, сферу образования. "Когда наши дети заканчивают школу, никто из них не умеют читать и решать примеры, зато знают о 4376 гендерных идентичностей", - отметил Трамп младший, добавив, что пока он говорил на интервью, в США уже могли появиться "еще 15 половых идентичностей". Трамп младший призвал быть более вовлеченным в разные сферы, чтобы сохранить "будущее США".

https://ria.ru/20240601/ekonomika-1949843294.html

https://ria.ru/20240601/tramp-1949823959.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, в мире, образование