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Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии - РИА Новости, 01.06.2024
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10:25 01.06.2024 (обновлено: 11:41 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/normandiya-1949842919.html
Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии
Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии - РИА Новости, 01.06.2024
Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии
Приглашение России на церемонию в честь 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли, даже несмотря на то, что советские войска РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:25
2024-06-01T11:41
в мире
нормандия
россия
сша
великая отечественная война (1941-1945)
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Приглашение России на церемонию в честь 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли, даже несмотря на то, что советские войска не принимали участия в этой операции, считает американский ветеран Фрэнк Кон. "Такое приглашение стало бы дружественным актом. Но определенно, что в нынешнем году этого не будет", — сказал он РИА Новости. Собеседник агентства выразил уверенность в том, что ветераны Второй мировой войны из США и России могут помочь в восстановлении разрушенных отношений между двумя странами. По его мнению, у ветеранов может быть особая миссия в устранении урона, нанесенного действиями политиков. "В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание", — сказал Кон. Но сейчас, подчеркнул он, для нормализации отношений потребуется больше усилий. "Нужно, чтобы бури утихли, прежде чем мы начнем общаться друг с другом снова", — добавил ветеран. Девяностовосьмилетний полковник в отставке, Кон в апреле 1945 года принимал участие в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе. В нынешнем году его вместе с другими американскими ветеранами пригласили на церемонию в честь высадки в Нормандии. Во время этой операции Кон еще находился в тренировочном лагере и не участвовал в ней. Но он побывал на месте высадки несколько месяцев спустя и видел все последствия боевых действий. "Я прибыл в Нормандию в сентябре 1944-го и видел тот хаос, который там оставался после боев", — рассказал ветеран. По мнению Кона, для союзных войск это была самая серьезная операция за время войны. Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. Со стороны союзников в ней участвовали 156 тысяч человек, погибли примерно 4,5 тысячи человек, из них — более 2,5 тысячи американцев. Всего в операции "Оверлорд", символизировавшей открытие второго фронта против нацистской Германии, участвовали более 132 тысяч представителей союзных войск.О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с нацистской Германией, но преувеличивают свою роль, заявлял посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В российском Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240530/yubiley-1949534875.html
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в мире, нормандия, россия, сша, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Нормандия, Россия, США, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Ветеран из США высказался об отсутствии России на церемонии в Нормандии

Ветеран Кон: приглашение РФ на церемонию в Нормандии стало бы жестом доброй воли

© Фото : Public domainВысадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 года
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 года - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Public domain
Высадка войск американской 1-й пехотной дивизии. Пляж Омаха. Утро 6 июня 1944 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Приглашение России на церемонию в честь 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии стало бы жестом доброй воли, даже несмотря на то, что советские войска не принимали участия в этой операции, считает американский ветеран Фрэнк Кон.
"Такое приглашение стало бы дружественным актом. Но определенно, что в нынешнем году этого не будет", — сказал он РИА Новости.

Торжественная церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет на пляже Омаха 6 июня. В ней примут участие главы 25 государств и правительств, но Россию туда не пригласили. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, поездка российских представителей в Нормандию не планировалась и не обсуждалась, контактов между Москвой и Парижем сейчас практически нет.

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Собеседник агентства выразил уверенность в том, что ветераны Второй мировой войны из США и России могут помочь в восстановлении разрушенных отношений между двумя странами. По его мнению, у ветеранов может быть особая миссия в устранении урона, нанесенного действиями политиков.
"В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание", — сказал Кон.
Но сейчас, подчеркнул он, для нормализации отношений потребуется больше усилий.
"Нужно, чтобы бури утихли, прежде чем мы начнем общаться друг с другом снова", — добавил ветеран.
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Девяностовосьмилетний полковник в отставке, Кон в апреле 1945 года принимал участие в легендарной встрече советских и американских войск на Эльбе. В нынешнем году его вместе с другими американскими ветеранами пригласили на церемонию в честь высадки в Нормандии.
Во время этой операции Кон еще находился в тренировочном лагере и не участвовал в ней. Но он побывал на месте высадки несколько месяцев спустя и видел все последствия боевых действий.
"Я прибыл в Нормандию в сентябре 1944-го и видел тот хаос, который там оставался после боев", — рассказал ветеран.
По мнению Кона, для союзных войск это была самая серьезная операция за время войны.
Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады состоялась 6 июня 1944 года. Со стороны союзников в ней участвовали 156 тысяч человек, погибли примерно 4,5 тысячи человек, из них — более 2,5 тысячи американцев. Всего в операции "Оверлорд", символизировавшей открытие второго фронта против нацистской Германии, участвовали более 132 тысяч представителей союзных войск.
О том, что США исключают Советский Союз из числа победителей в борьбе с нацистской Германией, но преувеличивают свою роль, заявлял посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В российском Совбезе говорили, что англосаксы с союзниками стараются принизить подвиг советского народа в победе над фашизмом, пытаясь расшатать ситуацию в России. При этом президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, подчеркивал, что Россия никогда не принижала значимость второго фронта и помощи союзников в годы Великой Отечественной войны.
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