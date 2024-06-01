Где отдохнуть и послушать музыку: лучшие фестивали лета
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Жанна Старицына. В хорошую погоду особенно хочется потанцевать и послушать любимую музыку на свежем воздухе. Для этого и придумали музфестивали. Какие выбрать в этом сезоне — в материале РИА Новости.
"Дикая мята"
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВыступление группы The Hatters на музыкальном фестивале "Дикая мята" в Тульской области
Выступление группы The Hatters на музыкальном фестивале "Дикая мята" в Тульской области
Этот популярный мультиформатный фестиваль пройдет в Тульской области 14, 15 и 16 июня. На три дня поле превратится в целый музыкальный город с шестью сценами и разными активностями — от волейбола до регистрации браков. Хедлайнеры — Вячеслав Бутусов с шоу "40 лет NautilusPompilius" и The Hatters. Впрочем, "Дикая мята" рада и новичкам — впервые выступит молодая московская рок-группа Tabasco Band. Гостей ждут оригинальные диджейские сеты и премьеры — группа "Мандрагора" вместе с актрисой Юлией Пересильд покажет программу "Планета легкого поведения". Поп-панк перемешивается с блюзовыми нотами, среди участников — Zoloto, Drummatix, "Дайте танк (!)", Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, Базар, Polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Алена Швец, Найк Борзов, План Ломоносова, "СмешBand", "Гудтаймс" и другие.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастники фестиваля "Дикая мята. Violet" в Тульской области.
Участники фестиваля "Дикая мята. Violet" в Тульской области.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк
На фестивале "Дикая мята. Violet" в Тульской области.
На фестивале "Дикая мята. Violet" в Тульской области.
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Участники фестиваля "Дикая мята. Violet" в Тульской области.
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На фестивале "Дикая мята. Violet" в Тульской области.
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Добираться удобнее всего на машине, но организаторы также предлагают трансфер из Москвы.
VK Fest
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
Посетители на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
Девятый VK Fest охватит пять городов — Уфу (1 июня), Красноярск (8-е), Сочи (15-е), Санкт-Петербург (29-30-е) и Москву (13-14 июля). В парке "Ватан" выступит Ольга Бузова с Клавой Кокой, на острове Татышев — Instasamka и Баста, а в "Сириусе" — Валя Карнавал, Cream Soda и "Звери". В Петербурге и Москве программа обширнее: Ева Польна соседствует с Shaman и Элджеем, а "Каспийский груз" поделит сцену с Niletto. Организаторы предупреждают, что состав исполнителей может измениться: за обновлениями следите в социальных сетях.
Фестиваль VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге.
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители на музыкальном фестивале VK Fest 2022 в Парке Горького в Москве.
Посетители на музыкальном фестивале VK Fest 2022 в Парке Горького в Москве.
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевец Niletto (Данил Прытков) выступает на музыкальном фестивале VK Fest 2022 в Парке Горького в Москве.
Певец Niletto (Данил Прытков) выступает на музыкальном фестивале VK Fest 2022 в Парке Горького в Москве.
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Фестиваль VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге.
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Посетители на музыкальном фестивале VK Fest 2022 в Парке Горького в Москве.
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Певец Niletto (Данил Прытков) выступает на музыкальном фестивале VK Fest 2022 в Парке Горького в Москве.
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Помимо музыки, гостям предложат творческие мастер-классы, можно заглянуть на площадки к косплеерам, перекусить в фудзоне и сделать селфи в тематических фотозонах.
Московский джазовый фестиваль
Зрители на Moscow Jazz Festival 2023 в Москве
С 10 по 16 июня джазовые музыканты со всего мира выступят на крупных городских площадках. В саду "Эрмитаж" — Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Роберто Фонсека (Куба), Дмитрий Маликов с программой Pianomaniя Jazz и другие. Также сцены установят в парках "Зарядье", "Сокольники", парке искусств "Музеон" и на площади у ЦУМа. Для тех, кто предпочитает камерные пространства, — джаз-клубы. Всего примут участие сотня ансамблей и оркестров, а также актеры Константин Хабенский и Виктор Добронравов. Откроет фестиваль совместная программа Игоря Бутмана, Московского джазового оркестра и Аллана Харриса. Расписание — на официальном сайте.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКамерный ансамбль "Солисты Москвы" выступает на открытии Московского международного джазового фестиваля в Московском концертном зале "Зарядье".
Камерный ансамбль "Солисты Москвы" выступает на открытии Московского международного джазового фестиваля в Московском концертном зале "Зарядье".
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСаксофонист Игорь Бутман выступает на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале "Зарядье".
Саксофонист Игорь Бутман выступает на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале "Зарядье".
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМузыканты выступают на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале "Зарядье".
Музыканты выступают на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале "Зарядье".
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Камерный ансамбль "Солисты Москвы" выступает на открытии Московского международного джазового фестиваля в Московском концертном зале "Зарядье".
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Саксофонист Игорь Бутман выступает на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале "Зарядье".
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Музыканты выступают на открытии Moscow Jazz Festival 2023 в Московском концертном зале "Зарядье".
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"Пикник "Афиши"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПосетители на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
Посетители на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское"
Этот фестиваль отмечает 20-летие. В свое время на его сцене зажигали Pet Shop Boys, The Cure, Franz Ferdinand, "Ленинград". В этом году в Москве пикник пройдет в СК "Лужники" 3 и 4 августа, в Петербурге — 10 и 11-го на Елагином острове. Хедлайнер обеих площадок — Антон Беляев (Therr Maitz) со своим проектом LAB. А вот Дельфин выступит только в северной столице. Организаторы сделали акцент на молодых исполнителях: Feduk, The Dawless, минималистичный поп-проект "Сестры", рэп-экспериментатор Хаски и еще много хип-хопа, R’n’B, инди, электронной музыки. Приглашают семьями: для юных зрителей оборудуют детскую зону.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".
Посетители на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".
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© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЗрители во время выступления британского музыкального дуэта The Chemical Brothers на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".
Зрители во время выступления британского музыкального дуэта The Chemical Brothers на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".
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Посетители на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".
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Зрители во время выступления британского музыкального дуэта The Chemical Brothers на музыкальном фестивале под открытым небом "Пикник "Афиши" в музее-заповеднике "Коломенское".
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STEREOLETO
© Фото : Anders Jensen-UrstadAriel Pink
© Фото : Anders Jensen-Urstad
Ariel Pink
Фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга в мире инди, электроники, трип-хопа и альтернативы, пройдет в Севкабель Порте 15 и 16 июня. Три сцены, 40 артистов. Подготовят атмосферные лаунж-зоны и арт-объекты. В программе — Диана Арбенина и "Ночные снайперы", Хаски, "Пикник", Валерий Сюткин, "Моя Мишель", ThomasMraz и другие. Оркестр "Дивертисмент" под управлением Ильи Иоффа исполнит "Времена года" Сергея Курехина с альбома "Воробьиная оратория". Питерский вайб можно ощутить и в Москве — 6 июля, в саду "Эрмитаж".
Ural Music Night
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night на проспекте Ленина перед зданием Свердловского городского Совета народных депутатов в Екатеринбурге
Зрители и участники Международного музыкального фестиваля Ural Music Night на проспекте Ленина перед зданием Свердловского городского Совета народных депутатов в Екатеринбурге
Главный уральский фестиваль состоится в Екатеринбурге 28 июня. Музыка будет звучать повсюду — на площадях, в кафе, барах, парках и концертных залах. Зрителей ждет около ста сцен — вход везде свободный. За ночь можно проложить собственный маршрут и обойти несколько локаций: для этого удобно воспользоваться бесплатным приложением UMN в телефоне. Жанровых ограничений нет: фолк, электроника, хип-хоп, поп, альтернатива, классика. Хедлайнеры — CreamSoda, чьи треки "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок" до сих пор качают танцполы.
"Улетай"
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Фестиваль Улетай-2018 / Cropped imageФестиваль "Улетай" в Удмуртии
Фестиваль "Улетай" в Удмуртии
Поклонники тяжелой музыки соберутся в Удмуртии в июле. На огромном поле установят три сцены, на которых с 11-е по 14-е выступят более ста коллективов — амбассадоров рока, метала, инди, панка, альтернативы и поп-рока. Вероятно, громче всего станут подпевать группе "Кино" в ее сегодняшней полувиртуальной версии. Также в программе — "Пикник", Lumen, Вячеслав Бутусов, "Ария", "Сурганова и оркестр", "Мельница", Вадим Самойлов. Полный список — на официальном сайте. Улетай-поле в селе Лагуново оборудовано фудкортами, бассейном, душевыми, медпунктом, зонами комфорта и спорта. Одна из особенностей фестиваля — возможность бесплатно поставить палатку и пронести свою еду на территорию.