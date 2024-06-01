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Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых" - РИА Новости, 01.06.2024
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12:57 01.06.2024
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Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых"
Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых" - РИА Новости, 01.06.2024
Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых"
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с участниками из "Движения первых" предложил провести конкурс, победители которого смогут посетить конгресс... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:57
2024-06-01T12:57
выставка-форум "россия"
россия
дмитрий чернышенко
выставка-форум "россия"
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с участниками из "Движения первых" предложил провести конкурс, победители которого смогут посетить конгресс молодых ученых. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых". "Я попрошу вас, чтобы те, кто занимается как раз курированием научных направлений "Движения первых", провели некий конкурсный отбор, и мы приглашаем победителей на конгресс молодых ученых", - сказал Чернышенко, отметив, что победители смогут пообщаться с великими молодыми учеными России и поднять "планку своей мечты". Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
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россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия", Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых"

Чернышенко пригласил участников "Движения первых" на конгресс молодых ученых

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с участниками из "Движения первых" предложил провести конкурс, победители которого смогут посетить конгресс молодых ученых.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых".
«
"Я попрошу вас, чтобы те, кто занимается как раз курированием научных направлений "Движения первых", провели некий конкурсный отбор, и мы приглашаем победителей на конгресс молодых ученых", - сказал Чернышенко, отметив, что победители смогут пообщаться с великими молодыми учеными России и поднять "планку своей мечты".
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
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Выставка-форум "Россия"РоссияДмитрий ЧернышенкоВыставка-форум "Россия"Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"
 
 
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