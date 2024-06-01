https://ria.ru/20240601/molodezh-1949864843.html

Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых"

Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых" - РИА Новости, 01.06.2024

Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с участниками из "Движения первых" предложил провести конкурс, победители которого смогут посетить конгресс... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:57

2024-06-01T12:57

2024-06-01T12:57

выставка-форум "россия"

россия

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с участниками из "Движения первых" предложил провести конкурс, победители которого смогут посетить конгресс молодых ученых. Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых". "Я попрошу вас, чтобы те, кто занимается как раз курированием научных направлений "Движения первых", провели некий конкурсный отбор, и мы приглашаем победителей на конгресс молодых ученых", - сказал Чернышенко, отметив, что победители смогут пообщаться с великими молодыми учеными России и поднять "планку своей мечты". Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.

https://ria.ru/20240501/nauka-1943289237.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия", общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"