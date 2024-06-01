Чернышенко предложил провести конкурс для участников "Движения первых"
Чернышенко пригласил участников "Движения первых" на конгресс молодых ученых
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на выставке "Россия"
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с участниками из "Движения первых" предложил провести конкурс, победители которого смогут посетить конгресс молодых ученых.
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" в период с 1 по 2 июня 2024 года проводит Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых".
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"Я попрошу вас, чтобы те, кто занимается как раз курированием научных направлений "Движения первых", провели некий конкурсный отбор, и мы приглашаем победителей на конгресс молодых ученых", - сказал Чернышенко, отметив, что победители смогут пообщаться с великими молодыми учеными России и поднять "планку своей мечты".
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России в целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.
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